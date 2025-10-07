Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 15:51

Курьерам-мусульманам запретили доставлять ряд товаров

ДУМ РФ запретило курьерам-мусульманам доставлять свинину, алкоголь и табак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курьерам-мусульманам запрещено доставлять свинину, алкоголь, табак и не халяльное мясо, передает пресс-служба Духовного управления мусульман России. Также под запретом оказались азартные игры и идолы. Перевозить указанные товары можно лишь для утилизации или если в заказе преобладают разрешенные продукты. Что касается запечатанных коробок, то их доставка нарушением не считается.

Доставка очевидно запретного запрещена. К этому относятся, например, алкогольные напитки, азартные игры, идолы и предметы языческого культа, свинина, мясо животных, умерщвленных недозволенным способом, — сказано в сообщении.

Ранее в московском метро сотрудник полиции попросил женщину в никабе показать документы, чтобы установить личность. Женщина отказалась из-за религиозных взглядов и попала в отделение, где провела некоторое время. Действия полицейских она сочла нарушением прав и намерена обжаловать ситуацию.

До этого волонтер и публицист Алексей Живов сообщил, что молоко начали исламизировать в Самарской области. По его словам, молокозавод потребовал сертификат о соответствии халяльным стандартам у предприятия в Поволжье, поставляющего ему сырье. Свое требование переработчик объяснил приказом вышестоящих органов.

ислам
курьеры
халяль
свинина
алкоголь
табак
