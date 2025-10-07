Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 17:38

В СПЧ осудили новый запрет для курьеров-мусульман

Член СПЧ Меркачева: новый запрет для курьеров-мусульман только разобщит общество

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Введение нового запрета для курьеров-мусульман доставлять не соответствующее стандартам халяля товары, может привести к усилению социальной разобщенности, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. По ее словам, трудовое законодательство и связанные с ним нормы должны быть едиными для всех работников.

Ограничение [для курьеров-мусульман] вызывает вопросы и, кажется, будет способствовать не толерантности, а разделению по религиозному признаку. Россия — многонациональная страна, где живут люди разных религий. Но РФ — светское государство, где Трудовой кодекс и прочие трудовые нормы едины для всех. И это касается не только труда. У нас единые Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Поэтому кажется, что заявление неисполнимо, но может способствовать разобщению общества, — отметила Меркачева.

Она подчеркнула, что дискриминация по национальному или религиозному признаку недопустима, поскольку нельзя возвышать одних людей над другими. По словам члена СПЧ, в данном случае возникают технические вопросы о том, как будут нанимать курьеров-мусульман и кто будет это контролировать.

Ранее сообщалось, что курьерам, исповедующим ислам, запретили доставку свинины, алкоголя, табака и продуктов, не соответствующих стандартам халяля. По данным пресс-службы Духовного управления мусульман России, эти товары можно перевозить только в случае их последующей утилизации или если основной заказ состоит из разрешенных продуктов.

мусульмане
доставки
халяль
курьеры
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
