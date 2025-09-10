Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 02:26

Женщина в никабе стала центром скандала в Москве

Женщина в никабе отказалась снять головной убор по просьбе полицейского в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В московском метрополитене сотрудник полиции попросил женщину в никабе предъявить документы для установления личности. Женщина наотрез отказалась, сославшись на религиозные взгляды, в результате чего попала в отделение, передает MK.RU.

Там она вновь отказалась снять никаб и провела там некоторое время. При этом, как оказалось, гражданка планирует обжаловать действия полицейских, поскольку сочла их нарушением своих прав.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об ужесточении контроля за мигрантами. В Москве и Подмосковье запустят эксперимент, предусматривающий для иностранцев обязательную регистрацию по месту нахождения, дактилоскопию и даже мониторинг геолокации абонентских устройств через специальное приложение. Так власти намерены снизить уровень притока нелегально въезжающих в страну иностранцев.

До этого депутаты направили запрос министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением ввести платный режим пребывания в стране для неработающих семей мигрантов. Они попросили МВД проработать поправки в соответствующее законодательство.

