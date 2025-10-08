Глава СПЧ отреагировал на запрет курьерам-мусульманам возить свинину

Фетва о запрете курьерам-мусульманам доставлять свинину противоречит Конституции РФ, заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев в официальном Telegram-канале СПЧ. По его словам, это заключение нарушает принцип светского государства, создает барьеры для единства экономического пространства и ограничивает свободу труда.

Реализация заключения ДУМ РФ приведет к тому, что курьеры-мусульмане будут противопоставлять себя всем остальным и соответствующим образом дифференцировать своих клиентов, — заявил он.

В заключении подчеркивается, что решение ДУМ нарушает статью 19 Конституции о запрете ограничений по религиозному признаку и статью 29 о запрете разжигания религиозной розни.

Ранее в Духовном управлении мусульман России заявили, что курьерам-мусульманам запрещено доставлять свинину, алкоголь, табак и не халяльное мясо. Также под запретом оказались азартные игры и идолы. Перевозить указанные товары можно лишь для утилизации или если в заказе преобладают разрешенные продукты.