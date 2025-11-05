Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 19:00

Мясо по-французски больше не делаю. Вместо него — пиккпойс: вкусный и сочный эстонский мясной рулет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вам надоели обычные котлеты и вы хотите чего-то особенного, попробуйте эстонский пиккпойс! Этот «длинный мальчик», как переводится его название, — настоящая находка для любителей мясных блюд. Вместо того чтобы лепить десяток котлет, вы просто формируете один большой рулет с яично-сливочной начинкой и запекаете его в духовке. Получается невероятно сочно, ароматно и эффектно! Такой рулет станет главным блюдом на любом столе.

Вам понадобится: 700 г мясного фарша, 7 яиц, 200 мл сливок, 70 г панировочных сухарей, 2 луковицы, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 50 мл растительного масла, петрушка, соль, перец. 6 яиц отварите вкрутую. Лук и морковь мелко нарежьте и обжарьте до мягкости. Фарш смешайте с панировочными сухарями, сырым яйцом, чесноком и зеленью. Посолите, поперчите. На пищевую пленку выложите фарш пластом толщиной 2-3 см. Сверху разложите очищенные вареные яйца, полейте сливками. С помощью пленки сверните плотный рулет. Переложите на противень швом вниз. Смажьте маслом и запекайте 40–45 минут при 180 °C. Дайте немного остыть перед нарезкой.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
Блеск плитки без хлопот: 3 экспресс‑способа уборки ванной комнаты для ленивых хозяек
Общество
Блеск плитки без хлопот: 3 экспресс‑способа уборки ванной комнаты для ленивых хозяек
Пачка творога и кефирное тесто: готовлю рулет-улитку с творогом и сыром! Вкуснота из обычных продуктов
Общество
Пачка творога и кефирное тесто: готовлю рулет-улитку с творогом и сыром! Вкуснота из обычных продуктов
Закусочный рулет с чесночком хоть на праздник, хоть на каждый день: нужна курица и баночка ананасов
Общество
Закусочный рулет с чесночком хоть на праздник, хоть на каждый день: нужна курица и баночка ананасов
Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество
Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Вкуснее мяса. Ужин из обычной гречки. Обалденная запеканка по-белорусски — нужны гречка, сыр и яйца
Общество
Вкуснее мяса. Ужин из обычной гречки. Обалденная запеканка по-белорусски — нужны гречка, сыр и яйца
рулеты
ужины
мясо
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
До 1 млн рублей: кому положена максимальная выплата по беременности и родам
Сальдо отреагировал на визит Джоли в Херсон
Сгоревшая семья и маньяк с простреленными ногами: главные ЧП дня
Женщина оказалась в реанимации после дешевого препарата для похудения
Основатель Clube da Esquina умер после тяжелой болезни
Друг Уильяма и Кейт Миддлтон трагически погиб в Лондоне
Медведев объяснил, кто вынудил Россию задуматься о ядерных испытаниях
Анджелина Джоли приехала в Херсон: что она там делает, заплатили ли ей
Москвичке продали вместо курицы нечто совершенно иное
«Угроза распространения»: трехэтажный склад загорелся в Ростове-на-Дону
Россиянам объяснили, как обезопасить сделку с недвижимостью
Вырваться из котла не получилось: наступление ВС РФ в Покровске 5 ноября
В семье Николаева раскрыли дату и место его похорон
Политолог ответил, что может остановить эскалацию Запада в отношении России
Медведев вышел из депрессии после Шанхая
В России рухнули продажи популярной автомобильной марки
Грибной сезон в Подмосковье не закончится до конца февраля
Стала известна судьба Виктории Бекхэм после посвящения мужа в рыцари
В Австралии запретят детям пользоваться популярными соцсетями
Ученые обнаружили в организме человека необычного защитника от рака
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.