Мясо по-французски больше не делаю. Вместо него — пиккпойс: вкусный и сочный эстонский мясной рулет

Мясо по-французски больше не делаю. Вместо него — пиккпойс: вкусный и сочный эстонский мясной рулет

Если вам надоели обычные котлеты и вы хотите чего-то особенного, попробуйте эстонский пиккпойс! Этот «длинный мальчик», как переводится его название, — настоящая находка для любителей мясных блюд. Вместо того чтобы лепить десяток котлет, вы просто формируете один большой рулет с яично-сливочной начинкой и запекаете его в духовке. Получается невероятно сочно, ароматно и эффектно! Такой рулет станет главным блюдом на любом столе.

Вам понадобится: 700 г мясного фарша, 7 яиц, 200 мл сливок, 70 г панировочных сухарей, 2 луковицы, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 50 мл растительного масла, петрушка, соль, перец. 6 яиц отварите вкрутую. Лук и морковь мелко нарежьте и обжарьте до мягкости. Фарш смешайте с панировочными сухарями, сырым яйцом, чесноком и зеленью. Посолите, поперчите. На пищевую пленку выложите фарш пластом толщиной 2-3 см. Сверху разложите очищенные вареные яйца, полейте сливками. С помощью пленки сверните плотный рулет. Переложите на противень швом вниз. Смажьте маслом и запекайте 40–45 минут при 180 °C. Дайте немного остыть перед нарезкой.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.