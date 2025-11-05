Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 12:00

Пачка творога и кефирное тесто: готовлю рулет-улитку с творогом и сыром! Вкуснота из обычных продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иногда так хочется порадовать семью чем-то действительно вкусным и необычным на завтрак или ужин, но чтобы возни было минимум. Рулет-улитка с творогом и сыром — это именно то, что нужно! Он выглядит как произведение кулинарного искусства из самой дорогой пекарни, но на деле готовится проще простого. Вас ждет нежнейшее, воздушное тесто и сочная, ароматная начинка, которая идеально сочетается с хрустящей корочкой. Этот рулет невероятно сытный, но при этом такой легкий, что за завтраком съедается мгновенно. Это блюдо, которое гарантированно соберет у стола всех домочадцев с самыми счастливыми лицами.

Для начала приготовим простое тесто. В глубокой миске смешайте стакан кефира, добавьте чайную ложку соли, столовую ложку сахара и пакетик сухих дрожжей (10–11 гр). Влейте две столовые ложки растительного масла и постепенно введите примерно 400 граммов муки. Замесите мягкое, немного липкое тесто, накройте его и оставьте в тепле на час подходить. Для начинки смешайте 300 граммов творога, 150 граммов тертого твердого сыра, одно яйцо, щепотку соли и немного укропа. Подошедшее тесто раскатайте в прямоугольный пласт толщиной около 5 мм. Равномерно распределите творожную начинку, оставив немного места с краев. Аккуратно сверните тесто в плотный рулет, начиная с длинной стороны, и защипите край. Теперь самый интересный момент: сверните рулет в форме улитки и уложите в смазанную маслом форму. Дайте постоять 20 минут, смажьте взбитым желтком и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30–40 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть в форме.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
Закусочный рулет с чесночком хоть на праздник, хоть на каждый день: нужна курица и баночка ананасов
Общество
Закусочный рулет с чесночком хоть на праздник, хоть на каждый день: нужна курица и баночка ананасов
Один апельсин и горстка муки — пеку самый простой бисквитный рулет в мире. «5 ложек» — без возни и мороки с весами
Общество
Один апельсин и горстка муки — пеку самый простой бисквитный рулет в мире. «5 ложек» — без возни и мороки с весами
Смешиваю три ингредиента — и творожный десерт готов: так просто, что будете готовить каждый день
Общество
Смешиваю три ингредиента — и творожный десерт готов: так просто, что будете готовить каждый день
Копчёно-крабовая яичница на завтрак: обалденно вкусно и просто — так вы точно не готовили
Общество
Копчёно-крабовая яичница на завтрак: обалденно вкусно и просто — так вы точно не готовили
Теперь тесто фило всегда держу в холодильнике про запас — готовлю эти нежные конвертики постоянно
Общество
Теперь тесто фило всегда держу в холодильнике про запас — готовлю эти нежные конвертики постоянно
рулеты
завтраки
творог
сыр
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Очевидец из России рассказал о последствиях тайфуна на Филиппинах
Mash сообщил о плохом финансовом состоянии экс-возлюбленной Тимати
В Петербурге ребенок пострадал из-за качелей на Морской набережной
Боксера парализовало при подготовке к Олимпиаде
Приготовьте настоящую шурпу из говядины, как это делают на Востоке
Крупнейший итальянский холдинг пожертвовал ВСУ сотни миллионов долларов
Девушка скончалась от удара током в сауне
Взрыв и жуткий пожар. В США разбился самолет: посылка из Киева, погибшие
Лингвист назвал самые популярные слова россиян за последние годы
Названа причина, по которой принц Гарри недоволен Меган Маркл
Названы артисты, которые могут затмить SHAMAN и Гагарину
Эксперт объяснил неспособность НАТО повлиять на испытания «Буревестника»
Стало известно, что могло погубить семью Усольцевых в тайге
Депутат предложил упростить получение соцпомощи для малоимущих
Киносеанс обернулся поражением сетчатки для 32 человек
Обильные осадки и заморозки? Погода в Москве на этой неделе: чего ждать
Магнитные бури сегодня, 5 ноября: что завтра, вспышки максимального класса
Россиянам напомнили о важности ухода за кормушками для птиц
Всадников из России допустили до международных командных турниров
Налет на Крым, удар БПЛА по Красиво, госизмена: ВСУ атакуют Россию 5 ноября
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.