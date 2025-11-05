Пачка творога и кефирное тесто: готовлю рулет-улитку с творогом и сыром! Вкуснота из обычных продуктов

Иногда так хочется порадовать семью чем-то действительно вкусным и необычным на завтрак или ужин, но чтобы возни было минимум. Рулет-улитка с творогом и сыром — это именно то, что нужно! Он выглядит как произведение кулинарного искусства из самой дорогой пекарни, но на деле готовится проще простого. Вас ждет нежнейшее, воздушное тесто и сочная, ароматная начинка, которая идеально сочетается с хрустящей корочкой. Этот рулет невероятно сытный, но при этом такой легкий, что за завтраком съедается мгновенно. Это блюдо, которое гарантированно соберет у стола всех домочадцев с самыми счастливыми лицами.

Для начала приготовим простое тесто. В глубокой миске смешайте стакан кефира, добавьте чайную ложку соли, столовую ложку сахара и пакетик сухих дрожжей (10–11 гр). Влейте две столовые ложки растительного масла и постепенно введите примерно 400 граммов муки. Замесите мягкое, немного липкое тесто, накройте его и оставьте в тепле на час подходить. Для начинки смешайте 300 граммов творога, 150 граммов тертого твердого сыра, одно яйцо, щепотку соли и немного укропа. Подошедшее тесто раскатайте в прямоугольный пласт толщиной около 5 мм. Равномерно распределите творожную начинку, оставив немного места с краев. Аккуратно сверните тесто в плотный рулет, начиная с длинной стороны, и защипите край. Теперь самый интересный момент: сверните рулет в форме улитки и уложите в смазанную маслом форму. Дайте постоять 20 минут, смажьте взбитым желтком и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30–40 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть в форме.

