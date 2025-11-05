Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 11:42

Теперь тесто фило всегда держу в холодильнике про запас — готовлю эти нежные конвертики постоянно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Найти завтрак, который единогласно одобрят все члены семьи, было непросто. Эти конвертики с творогом и яйцом стали нашим спасением — дети в восторге от хрустящего теста, а я ценю питательность и пользу.

Для приготовления этих аппетитных конвертиков мне понадобится: тонкое тесто фило (1,5 листа на одну порцию), свежий творог 5%-ной жирности (200 г), сыр моцарелла (45 г), вареные куриные яйца (2 шт.), свежая петрушка (небольшой пучок), соль по вкусу, а также немного растительного масла для смазывания.

Начинаю с подготовки начинки: творог тщательно разминаю вилкой, добавляю мелко натертую моцареллу, рубленые вареные яйца и измельченную петрушку. Солю по вкусу и аккуратно перемешиваю до однородности. Листы теста фило слегка смазываю растительным маслом, на каждый выкладываю 2–3 столовые ложки начинки. Формирую аккуратные конвертики, плотно защипывая края, чтобы начинка не вытекла. Выкладываю на противень, застеленный пергаментом, и выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подаю теплыми со свежими овощами или сметанным соусом.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.

