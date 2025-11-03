Гора корн-догов за 15 минут: простой рецепт быстрой закуски — нужен кефир, пачка сосисок и чуть муки. Приготовьте корн‑доги — хрустящие снаружи и сочные внутри. Это идеальная закуска для внезапных гостей, детского перекуса или весёлого семейного ужина. Рецепт предельно простой: всего несколько ингредиентов и минимум времени на готовку. Результат порадует и взрослых, и детей — такие корн‑доги разлетаются со стола моментально!

Для начала смешайте в глубокой миске 300 мл кефира с половиной чайной ложки соли и такой же порцией соды. Постепенно вводите 350 г муки, замешивая мягкое, чуть липкое тесто. Накройте его полотенцем и оставьте на 10 минут — за это время сода начнёт работать, и тесто станет пышнее. Пока оно отдыхает, подготовьте сосиски: можно оставить целыми или разрезать пополам. Каждую сосиску аккуратно обмотайте тестом, тщательно защипывая края, чтобы начинка не вытекла при жарке.

В сотейнике разогрейте растительное масло — его должно быть достаточно, чтобы корн‑доги погружались наполовину. Обжаривайте их со всех сторон до золотистой корочки (примерно 3–4 минуты). Готовые корн‑доги выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подавайте тёплыми — так они особенно аппетитны!

