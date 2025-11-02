Такая начинка изменила мое мнение о пирогах — делюсь рецептом осеннего объедения

Я долго искал способ идеально сочетать грибы с тестом, и этот рецепт стал открытием. Остывшая начинка не делает тесто влажным, а пропитывает его тонким ароматом — именно то, что нужно для идеального пирога.

Для приготовления этого ароматного осеннего пирога мне потребуется для теста: цельнозерновая мука (150 г), кукурузная мука (50 г), разрыхлитель (1 ч. л.), свежие яйца (3 шт.), натуральный йогурт (2 ст. л.), оливковое масло (30 мл). Для сочной начинки: свежие белые грибы (300 г), отварное куриное филе (200 г), репчатый лук (200 г), морковь (200 г), зеленый лук (20 г), а также соль и молотый черный перец по вкусу.

Начинаю с подготовки начинки: лук и морковь мелко нарезаю и тушу на сковороде до мягкости. Добавляю разобранное на волокна куриное филе. Отдельно обжариваю нарезанные белые грибы до золотистого цвета и соединения с овощной смесью. Полученную начинку полностью остужаю — это важный шаг для идеальной текстуры пирога. Для теста взбиваю яйца с йогуртом и оливковым маслом, постепенно добавляю просеянную муку с разрыхлителем. Остывшую грибно-овощную смесь соединяю с тестом, добавляю измельченный зеленый лук, аккуратно перемешиваю. Выкладываю массу в форму для выпечки и отправляю в разогретую до 180°C духовку на 40–50 минут до золотистой корочки. Подаю пирог теплым или холодным со сметаной или свежим салатом.

