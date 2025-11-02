Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 17:21

Такая начинка изменила мое мнение о пирогах — делюсь рецептом осеннего объедения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я долго искал способ идеально сочетать грибы с тестом, и этот рецепт стал открытием. Остывшая начинка не делает тесто влажным, а пропитывает его тонким ароматом — именно то, что нужно для идеального пирога.

Для приготовления этого ароматного осеннего пирога мне потребуется для теста: цельнозерновая мука (150 г), кукурузная мука (50 г), разрыхлитель (1 ч. л.), свежие яйца (3 шт.), натуральный йогурт (2 ст. л.), оливковое масло (30 мл). Для сочной начинки: свежие белые грибы (300 г), отварное куриное филе (200 г), репчатый лук (200 г), морковь (200 г), зеленый лук (20 г), а также соль и молотый черный перец по вкусу.

Начинаю с подготовки начинки: лук и морковь мелко нарезаю и тушу на сковороде до мягкости. Добавляю разобранное на волокна куриное филе. Отдельно обжариваю нарезанные белые грибы до золотистого цвета и соединения с овощной смесью. Полученную начинку полностью остужаю — это важный шаг для идеальной текстуры пирога. Для теста взбиваю яйца с йогуртом и оливковым маслом, постепенно добавляю просеянную муку с разрыхлителем. Остывшую грибно-овощную смесь соединяю с тестом, добавляю измельченный зеленый лук, аккуратно перемешиваю. Выкладываю массу в форму для выпечки и отправляю в разогретую до 180°C духовку на 40–50 минут до золотистой корочки. Подаю пирог теплым или холодным со сметаной или свежим салатом.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Читайте также
В саратовских лесах нашли одни из самых дорогих грибов в мире
Регионы
В саратовских лесах нашли одни из самых дорогих грибов в мире
Подсели на сердечки в ароматном соусе: готовлю без хлопот — уплетают даже дети
Общество
Подсели на сердечки в ароматном соусе: готовлю без хлопот — уплетают даже дети
Никогда бы не поверил, что буду готовить язык — этот грибной соус изменил мое мнение: вот как получить нежнейшее мясо
Общество
Никогда бы не поверил, что буду готовить язык — этот грибной соус изменил мое мнение: вот как получить нежнейшее мясо
Такой супчик особо хорош осенью: готовим грибную солянку с копченостями без заморочек сразу в одной кастрюле
Общество
Такой супчик особо хорош осенью: готовим грибную солянку с копченостями без заморочек сразу в одной кастрюле
Ингредиенты для этого завтрака всегда под рукой — сочные конвертики, которые готовятся за минуты
Общество
Ингредиенты для этого завтрака всегда под рукой — сочные конвертики, которые готовятся за минуты
еда
рецепты
грибы
тесто
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Брата британского короля лишат последнего звания
В Зеленоградске разгорелся скандал из-за перевернутых скамеек
Бойцы ВСУ пропали в районе Гуляйполя
Названы страны-конкуренты РФ, у которых Турция стала закупать больше нефти
«Локомотив» не оставил «Салавату» шансов в матче КХЛ
«Спартак» переписал историю женского футбола
Фон дер Ляйен и Каллас рассорил европейский Распутин
На Западе раскрыли, кому выгодны взрывы на НПЗ в Европе
В Латвии случилась вспышка опасной инфекции
Украинские дроны устроили налет на Белгородщину и ранили людей
Стало известно, сможет ли конгресс помешать операции Трампа против картелей
Военэксперт ответил, каких иностранцев ГУР хотело вывезти из Красноармейска
«Опасный путь»: решение фон дер Ляйен привело в ужас европейского политика
Сириец попытался устроить теракт в столице Германии
Россиян предупредили, чем опасно проживание в мегаполисе
Российским школьникам хотят придумать «игры» против интернет-мошенников
Продюсер «Некрокомиккона» стал фигурантом уголовного дела
Стало известно о подготовке США военного плацдарма около Венесуэлы
Чернышенко перечислил главные направления сотрудничества России и Китая
В Раде обратили внимание, кого мобилизуют на Украине
Дальше
Самое популярное
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.