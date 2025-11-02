Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 16:21

Подсели на сердечки в ароматном соусе: готовлю без хлопот — уплетают даже дети

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо стало нашим семейным хитом — дети обожают нежный соус, а взрослые ценят насыщенный вкус и аромат. Теперь сердечки с шампиньонами регулярно появляются на нашем столе.

Для приготовления этого сытного блюда мне понадобится: свежие куриные сердечки (800 г), шампиньоны (300 г), крупная луковица (1 шт.), средняя морковь (1 шт.), сметана 20-процентной жирности (300 г), вода (400 мл), кукурузный крахмал (3 ч. л.), оливковое масло (1 ст. л.), а также соль, молотый черный перец, сушеный чеснок и копченая паприка по вкусу.

Начинаю с подготовки ингредиентов: сердечки тщательно промываю, удаляю остатки кровеносных сосудов и жира, разрезаю пополам. Шампиньоны нарезаю крупными дольками, лук — полукольцами, морковь натираю на крупной терке. В глубокой сковороде разогреваю оливковое масло, обжариваю лук с морковью до мягкости (5–7 минут). Добавляю сердечки и готовлю на сильном огне 10 минут, периодически помешивая. Затем добавляю шампиньоны, тушу еще 5 минут. В отдельной миске смешиваю сметану с водой, крахмалом и специями, тщательно перемешиваю до однородности. Заливаю сердечки с грибами сметанной заправкой, довожу до кипения, уменьшаю огонь до минимума и томлю под крышкой 40–50 минут до полной мягкости сердечек. Подаю горячим с картофельным пюре или гречневой кашей.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

