Моя лучшая закуска на каждый Новый год — готовлю домашнюю буженину: сочный деликатес без хлопот

Эту буженину я впервые попробовал у друзей на празднике, где она стала главным украшением стола. Нежное, ароматное мясо с пряностями покорило меня с первой пробы. Теперь это мой проверенный рецепт для особых случаев, в том числе и на Новый год. Буженина всегда получается сочной, прекрасно нарезается и вызывает восторг у гостей.

Для буженины мне нужно: свиная шея (1,2 кг), вода (1,2 л), соль (40 г), сахар (30 г), лавровый лист (3 шт.), душистый перец (3 г), перец горошком (8 г). Готовлю так: мясо заливаю холодной водой с солью, сахаром и специями, довожу до кипения и варю 10 минут. Оставляю остывать в бульоне на 12 часов. Затем обсушиваю, запекаю в духовке при 180 °C около 1,5 часа до румяной корочки. Охлаждаю и нарезаю тонкими ломтиками.

