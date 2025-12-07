Продажи конины в РФ взлетели: что случилось, чем полезно это мясо, цены

Символом наступающего 2026 года по восточному календарю станет Огненная Лошадь. По этой причине россияне уже начали активно закупать конину, ожидая, вероятно, что она поможет привлечь удачу. Кто ест это мясо, полезно ли оно, в каких регионах его особенно ценят, сколько сейчас стоят деликатесы — в материале NEWS.ru.

Действительно ли увеличился спрос на конину

Россияне активно начали закупать конину для новогоднего стола — соответствующие данные приводят аналитики «Честного знака». Очевидно, многие покупатели верят, что блюда из этого мяса способны «задобрить» символ наступающего года и привлечь в дом благополучие. Если в марте 2025 года объем производства тушенки из конины составлял 39 тонн, то уже к октябрю он вырос до 276 тонн.

Повышенный интерес к продукции из конины отмечают фермерские хозяйства. Наибольшим спросом пользуются тушенка, вяленое мясо и казы — традиционная колбаса из жирного мяса с салом и специями.

По данным аналитической компании Alto Consulting Group (ACG), в период с января по сентябрь 2025 года производство конины превысило 376 тонн. Лидером выступает Сибирский федеральный округ с результатом 140,6 тонны, что составляет 37,4% от общего объема.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полезна ли конина для здоровья

Конина — это по-своему уникальное мясо, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-эндокринолог, автор Telegram-канала «Истории доктора Долгушина» Григорий Долгушин.

«Во-первых, концентрация белка там превышает содержание в других видах красного мяса, например в говядине. Но и это не главное: белок конины усваивается гораздо быстрее. Во-вторых, именно в этом мясе мало холестерина. В конине в полтора раза меньше жирных кислот, чем в той же свинине», — пояснил он.

По словам доктора, женщины с низким гемоглобином и ферритином должны помнить: поднять уровень железа, поедая мясо, нельзя, но поддерживать можно.

«А в конине в два раза больше концентрация железа, чем в говядине», — сказал Долгушин.

Однако он обратил внимание на то, что у этого мяса есть и минусы — резкий запах и специфический вкус, который не всем нравится.

«Также не стоит забывать, что конина — скоропортящийся продукт. Поэтому тут нужно действовать быстро: купили — съели», — отметил Долгушин.

Можно ли считать конину в России экзотикой

Конина не сильно распространена в России, все же это довольно экзотический продукт, сообщила NEWS.ru основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Ольга Шуппо. Она предположила, что спрос на этот вид мяса, который фиксируют предприниматели и фермеры, растет только в ряде регионов, где его традиционно употребляли в пищу.

«В России конина пользуется популярностью в Бурятии, Кабардино-Балкарии, Алтайском крае, Якутии, Башкортостане, Тюменской области и Калмыкии», — рассказал NEWS.ru регионовед Артем Ермолаев.

Однако в большинстве регионов России конина сейчас воспринимается как деликатес, уточнил он. Так, в 2024 году участников саммита государств БРИКС, который проходил в Казани, угощали стейками из конины. Минувшим летом участники Петербургского международного экономического форума, которые обедали в ресторане «Башкортостан», могли попробовать филе из томленой конины с пшеницей и белыми грибами, а также салат с подкопченным ростбифом из этого мяса.

Конина распространена во многих странах, добавил Ермолаев. По его словам, крупнейший в мире потребитель этого мяса — Китай. Также деликатес популярен в Казахстане. А в Бельгии конина считается основным диетическим продуктом, отметил Ермолаев. Регионовед подчеркнул, что японцы очень любят конину: обычно они нарезают ее тонкими ломтиками и едят в сыром виде.

Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Кому можно есть конину, а кому — нет

Недавно в экспертном сообществе обсуждался вопрос включения конины в список лечебно-профилактического питания, рассказала Ольга Шуппо.

«Это диетическое мясо, оно показано для пациентов с проблемами желудочно-кишечного тракта, например с панкреатитом или холециститом. Жира в конине мало, он легко усваивается. Бульон можно не сливать, ведь он не только не жирный, но и содержит питательные вещества: железо, кальций, фосфор, магний и другие, может повышать гемоглобин», — сообщила врач.

Однако, по ее словам, имеются и противопоказания. Конину нельзя есть людям, страдающим подагрой, заболеваниями почек, а также при повышенной выработке желчи.

«С осторожностью стоит относиться к конине при повышенном уровне мочевой кислоты в организме», — предостерегла Шуппо.

Сколько стоят деликатесы из конины

Широкий ассортимент продуктов из конины представлен на маркетплейсах, убедился корреспондент NEWS.ru. Например, баночка паштета из этого мяса массой 90 граммов стоит в среднем 150–200 рублей, банка тушенки обойдется в 350–400 рублей.

Особый деликатес — чипсы из конины. По сути, это вяленое мясо стоимостью 1300 рублей за полкило. Палка сыровяленой конской колбасы продается в среднем за 500–600 рублей.

