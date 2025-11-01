Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
01 ноября 2025 в 07:05

Врач рассказала о неожиданных полезных свойствах конины

Врач Сластен: конина содержит меньше холестерина, чем свинина и говядина

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Конина является диетическим видом красного мяса, в котором гораздо меньше холестерина, чем в свинине и говядине, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен. По ее словам, этот продукт отличается уникальным питательным составом.

Конина считается одним из наиболее диетических видов красного мяса. Она содержит меньше жира и холестерина, чем говядина или свинина. При этом конина богата полноценным белком, который легко усваивается организмом. По своему аминокислотному составу она близка к мясу диких животных — содержит большое количество незаменимых аминокислот, необходимых для синтеза ферментов, гормонов и восстановления тканей. В конине содержатся витамины группы B, участвующие в обмене веществ и поддержании работы нервной системы, — пояснила Сластен.

Однако врач обратила внимание, что употреблять конину можно не всем. Она уточнила, что продукт противопоказан людям с тяжелыми патологиями печени и почек из-за высокой белковой нагрузки.

Отдельное преимущество конины — высокое содержание железа в легкоусвояемой форме, что делает ее полезной при анемии и хронической усталости. Однако употреблять это мясо стоит не всем. Оно противопоказано людям с тяжелыми заболеваниями печени и почек, так как белковая нагрузка может усугубить течение болезни. Осторожность требуется и при индивидуальной непереносимости, а также при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, — резюмировала Сластен.

Ранее сообщалось, что россияне активно начали закупать конину для новогоднего стола в преддверии 2026 года, который пройдет под знаком Огненной Лошади. Многие покупатели верят, что блюда из конины способны «задобрить» символ наступающего года и привлечь в дом благополучие.

здоровье
советы
врачи
заболевания
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Из колонии в Приморье сбежал преступник
Два малыша погибли во время пожара в Уссурийске
Россиянам раскрыли, как правильно установить кормушку для птиц
Глава Минпросвещения высказался о переходе школ на 12-летнее обучение
Команда Овечкина потерпела третье поражение подряд в матче НХЛ
Гибель офицеров ВСУ, тайная операция ВС России: новости СВО к утру 1 ноября
«Рыбный день» со скидкой 50%. Скоро также рухнут цены на мясо и овощи?
Новый российский закон затронул сим-карты в автомобилях и электронике
Россиянам объяснили, как работают мошенники на сайтах знакомств
Вулин раскрыл, как ЕС хочет ударить по России через Сербию
Гатилов осудил принятие антироссийской резолюции в СПЧ ООН
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 1 ноября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 ноября
«Не мудро»: Вулин пристыдил Трампа после слов о ядерных испытаниях
Средства ПВО перехватили за ночь порядка 100 БПЛА ВСУ
В Великобритании объяснили надежды Трампа на ядерные испытания
В МИД России дали оценку декларации саммита АТЭС
Граждане Молдавии и Румынии сбежали на Украину после ограбления ювелира в Москве
Один из заблокированных российских аэропортов вновь заработал
Российские силы сбили четыре дрона в одном из регионов страны
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно
Общество

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.