Врач рассказала о неожиданных полезных свойствах конины Врач Сластен: конина содержит меньше холестерина, чем свинина и говядина

Конина является диетическим видом красного мяса, в котором гораздо меньше холестерина, чем в свинине и говядине, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен. По ее словам, этот продукт отличается уникальным питательным составом.

Конина считается одним из наиболее диетических видов красного мяса. Она содержит меньше жира и холестерина, чем говядина или свинина. При этом конина богата полноценным белком, который легко усваивается организмом. По своему аминокислотному составу она близка к мясу диких животных — содержит большое количество незаменимых аминокислот, необходимых для синтеза ферментов, гормонов и восстановления тканей. В конине содержатся витамины группы B, участвующие в обмене веществ и поддержании работы нервной системы, — пояснила Сластен.

Однако врач обратила внимание, что употреблять конину можно не всем. Она уточнила, что продукт противопоказан людям с тяжелыми патологиями печени и почек из-за высокой белковой нагрузки.

Отдельное преимущество конины — высокое содержание железа в легкоусвояемой форме, что делает ее полезной при анемии и хронической усталости. Однако употреблять это мясо стоит не всем. Оно противопоказано людям с тяжелыми заболеваниями печени и почек, так как белковая нагрузка может усугубить течение болезни. Осторожность требуется и при индивидуальной непереносимости, а также при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, — резюмировала Сластен.

Ранее сообщалось, что россияне активно начали закупать конину для новогоднего стола в преддверии 2026 года, который пройдет под знаком Огненной Лошади. Многие покупатели верят, что блюда из конины способны «задобрить» символ наступающего года и привлечь в дом благополучие.