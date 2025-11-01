Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 15:00

А я готовлю мясо по‑французски так: получается настоящая вкуснятина — без помидоров и с 1 секретом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

А я готовлю мясо по‑французски так: получается настоящая вкуснятина — без помидоров и с 1 секретом. Устали от однообразных рецептов запеченного мяса? Мой вариант мяса по‑французски — это сочность, аромат и та самая «ресторанная» нотка без лишних усилий. Секрет — в особой раскладке ингредиентов и температурном режиме: мясо получается невероятно нежным, а корочка — золотистой и хрустящей. И никаких помидоров — только проверенные сочетания вкусов!

Возьмите 600 г говядины (можно заменить на свинину — получится не менее вкусно). Нарежьте мясо порционными кусочками толщиной около 1,5 см, слегка отбейте, посолите (примерно 1/2 ч. л.) и поперчите (1/4 ч. л.). Выложите в форму для запекания и сверху разложите 30 г сливочного масла, нарезанного небольшими кусочками, — оно сделает мясо особенно сочным. Для ароматной овощной подушки в отдельной тарелке смешайте 1 крупную луковицу, нарезанную полукольцами, 2–3 зубчика измельченного чеснока и 1 среднюю морковь, нашинкованную тонкой соломкой. Эту смесь равномерно распределите поверх мяса.

Следом уложите 500 г нарезанного кружочками картофеля, смажьте его 2–3 ст. л. майонеза и щедро посыпьте 150 г тертого сыра. Поставьте блюдо в холодную духовку, включите на 170°C и готовьте 30 минут. Затем увеличьте температуру до 180°C и оставьте еще на 30 минут. Когда услышите аппетитное шипение и увидите румяную корочку — блюдо готово! Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.

Ранее мы готовили домашнюю буженину из свинины. Она в тысячу раз вкуснее магазинной и готовится в 2 простых шага.

Читайте также
Хотите суп за 10 минут? Сохраните шикарный рецепт — быстрый сырный суп: картошка, сырок и бекон; готовится он без хлопот в 1 кастрюле
Общество
Хотите суп за 10 минут? Сохраните шикарный рецепт — быстрый сырный суп: картошка, сырок и бекон; готовится он без хлопот в 1 кастрюле
Свинина по‑белорусски с картошкой: мясо распадается на волокна и тает во рту — секрет в луковой подушке
Общество
Свинина по‑белорусски с картошкой: мясо распадается на волокна и тает во рту — секрет в луковой подушке
Готовлю баварский салат к ужину регулярно. Простой рецепт, который стал хитом в моей семье
Общество
Готовлю баварский салат к ужину регулярно. Простой рецепт, который стал хитом в моей семье
Домашняя буженина из свинины: в тысячу раз вкуснее магазинной и готовится в 2 простых шага
Общество
Домашняя буженина из свинины: в тысячу раз вкуснее магазинной и готовится в 2 простых шага
Проще, чем кажется! Готовим стейк-пасту, которая покорит любого гурмана
Общество
Проще, чем кажется! Готовим стейк-пасту, которая покорит любого гурмана
картошка
картофель
мясо
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У ВСУ появились новые колесные танки
Экономист ответил, есть ли у россиян шанс вернуть средства со счетов в ЕС
Иерей объяснил, почему мужчины бывают «дурными и страшными»
«Привыкли грабить»: сенатор о блокировке счетов россиян в европейском банке
Особняк в Турции передали наследникам дипломата царской России
Россияне столкнулись с блокировкой счетов в европейском банке
Юрист раскрыла причину масштабных рейдов силовиков в цыганских поселениях
РУСАДА пошло на беспрецедентный шаг по отстранению Морозова
Жестоко убили или сбежали в Новосибирск? Усольцевых ищут через видеокамеры
В Германии возмутились помощи Украине после газовых диверсий
Дагестанец получил награду за ликвидацию 30 дронов
Названы последствия громкого ареста из-за 1,4 млрд гривен для Зеленского
Генерал высказался о самолете, якобы способном стать «кошмаром для России»
В России растет число «токсичных» квартир
«Нас предал командир»: окруженные в Красноармейске бойцы ВСУ сдались в плен
Сыгравший в фильме Люка Бессона актер умер от рака
В России завершили расследование дела журналистки-иноагента
Такшина, тайный брак, отсутствие ролей: как живет актер Григорий Антипенко
Хирург предупредила, кому нельзя делать резекцию желудка
Трое несовершеннолетних россиян сумели вернуться с Филиппин
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.