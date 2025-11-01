А я готовлю мясо по‑французски так: получается настоящая вкуснятина — без помидоров и с 1 секретом

А я готовлю мясо по‑французски так: получается настоящая вкуснятина — без помидоров и с 1 секретом. Устали от однообразных рецептов запеченного мяса? Мой вариант мяса по‑французски — это сочность, аромат и та самая «ресторанная» нотка без лишних усилий. Секрет — в особой раскладке ингредиентов и температурном режиме: мясо получается невероятно нежным, а корочка — золотистой и хрустящей. И никаких помидоров — только проверенные сочетания вкусов!

Возьмите 600 г говядины (можно заменить на свинину — получится не менее вкусно). Нарежьте мясо порционными кусочками толщиной около 1,5 см, слегка отбейте, посолите (примерно 1/2 ч. л.) и поперчите (1/4 ч. л.). Выложите в форму для запекания и сверху разложите 30 г сливочного масла, нарезанного небольшими кусочками, — оно сделает мясо особенно сочным. Для ароматной овощной подушки в отдельной тарелке смешайте 1 крупную луковицу, нарезанную полукольцами, 2–3 зубчика измельченного чеснока и 1 среднюю морковь, нашинкованную тонкой соломкой. Эту смесь равномерно распределите поверх мяса.

Следом уложите 500 г нарезанного кружочками картофеля, смажьте его 2–3 ст. л. майонеза и щедро посыпьте 150 г тертого сыра. Поставьте блюдо в холодную духовку, включите на 170°C и готовьте 30 минут. Затем увеличьте температуру до 180°C и оставьте еще на 30 минут. Когда услышите аппетитное шипение и увидите румяную корочку — блюдо готово! Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.

