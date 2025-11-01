Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
01 ноября 2025 в 09:00

Свинина по‑белорусски с картошкой: мясо распадается на волокна и тает во рту — секрет в луковой подушке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свинина по‑белорусски с картошкой: мясо распадается на волокна и тает во рту — секрет в луковой подушке. Рецепт прост, а результат восхитит даже искушённых гурманов! Особенность блюда в луковой подушке: во время запекания она превращается в ароматную подливу, а картошка впитывает все соки и становится невероятно нежной. Готовится почти без вашего участия — просто сложите ингредиенты в форму и отправьте в духовку.

Для блюда возьмите 1,5 кг свиной шеи (стейками), 3 луковицы, 3 зубчика чеснока, 80 г сливочного масла, 3 ст. л. соевого соуса, 1,5 ч. л. яблочного уксуса, 100 мл воды, соль, перец и любимые приправы. Также добавьте 6–7 вареных картофелин — они станут идеальным гарниром.

На дно формы уложите полукольца лука, сверху разместите стейки, предварительно натёртые солью, перцем и давленым чесноком. На каждый кусок положите по кусочку сливочного масла. Для соуса смешайте соевый соус, уксус и воду, аккуратно залейте мясо. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 1,5 часа. Затем снимите фольгу, выложите вокруг мяса дольки картофеля и дайте всему зарумяниться ещё 15 минут. Ароматное блюдо готово — подавайте с пылу с жару!

Ранее мы готовили свинину «По-столовски» в сметанном соусе! Такая нежная, прям разваливается.

Читайте также
Яблочный уксус и масло — секрет неповторимого вкуса мяса по-кремлевски
Семья и жизнь
Яблочный уксус и масло — секрет неповторимого вкуса мяса по-кремлевски
Жаркое по-домашнему прямо в сковороде: элементарный ужин, а вкус — отвал башки
Общество
Жаркое по-домашнему прямо в сковороде: элементарный ужин, а вкус — отвал башки
Его смели с праздничного стола быстрее оливье и шубы: обалденный картофельный салат с беконом — готовится легко, а вкус — шикарный
Общество
Его смели с праздничного стола быстрее оливье и шубы: обалденный картофельный салат с беконом — готовится легко, а вкус — шикарный
Готовим что‑то новенькое из картошки: французский тартифлет — простое блюдо, от которого обалдеют все
Общество
Готовим что‑то новенькое из картошки: французский тартифлет — простое блюдо, от которого обалдеют все
Крекеры по-домашнему из 2 луковиц: очень дешево и очень вкусно
Общество
Крекеры по-домашнему из 2 луковиц: очень дешево и очень вкусно
свинина
картошка
лук
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Идеальная маринованная капуста с болгарским перцем за 1 час
Дело едва выжившего в море Пичугина могут передать в суд Бурятии
Зоозащитники попали под уголовку после травли семьи с растерзанным ребенком
Банки начнут получать вознаграждения за возврат денег жертвам мошенников
Ученые предупредили о разрушении тектонической плиты в Тихом океане
Стало известно о российском ударе по Яворовскому полигону на Украине
Сенатор тайно сняла подчиненную с любовником для шантажа
Белорусский оппозиционер стал врагом Киева после признания Лукашенко
Число погибших в смертельном ДТП в Туле увеличилось
Скандальный мошеннический центр взорван военными
В США объяснили, почему украинцы перестали верить Зеленскому
В Европе раскрыли, кому грабители собирались продать драгоценности из Лувра
Врач назвала главную причину укачивания в машине и самолете
Зеленые помидоры как в СССР — тот самый вкус из детства! Быстро и просто
Назван самый подорожавший товар в мире
Раскрыты подробности мощного пожара в усадьбе на Камчатке
Ушедший на СВО американец обратился к Путину
Британский аналитик отметил слабую сторону ВСУ
Еще в одном российском регионе запретили публиковать кадры с БПЛА
В РФ рассказали о ликвидации отправленных на мясные штурмы солдат ВСУ
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно
Общество

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.