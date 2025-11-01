Свинина по‑белорусски с картошкой: мясо распадается на волокна и тает во рту — секрет в луковой подушке

Свинина по‑белорусски с картошкой: мясо распадается на волокна и тает во рту — секрет в луковой подушке. Рецепт прост, а результат восхитит даже искушённых гурманов! Особенность блюда в луковой подушке: во время запекания она превращается в ароматную подливу, а картошка впитывает все соки и становится невероятно нежной. Готовится почти без вашего участия — просто сложите ингредиенты в форму и отправьте в духовку.

Для блюда возьмите 1,5 кг свиной шеи (стейками), 3 луковицы, 3 зубчика чеснока, 80 г сливочного масла, 3 ст. л. соевого соуса, 1,5 ч. л. яблочного уксуса, 100 мл воды, соль, перец и любимые приправы. Также добавьте 6–7 вареных картофелин — они станут идеальным гарниром.

На дно формы уложите полукольца лука, сверху разместите стейки, предварительно натёртые солью, перцем и давленым чесноком. На каждый кусок положите по кусочку сливочного масла. Для соуса смешайте соевый соус, уксус и воду, аккуратно залейте мясо. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 1,5 часа. Затем снимите фольгу, выложите вокруг мяса дольки картофеля и дайте всему зарумяниться ещё 15 минут. Ароматное блюдо готово — подавайте с пылу с жару!

