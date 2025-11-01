Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 18:08

В МВД раскрыли итоги операции «Нелегал-2025» в Москве

В Москве выявили более 12 тысяч нарушений миграционного законодательства

МВД РФ МВД РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Свыше 12 тыс. нарушений миграционного законодательства выявлено в ходе второго этапа операции «Нелегал-2025» в Москве, передает пресс-служба столичного ГУ МВД России. По данным ведомства, к выдворению заявлены более 1,3 тыс. мигрантов. Проверки осуществлялись в общественных местах — речь идет о точках общественного питания, хостелах и строительных объектах.

Выявлено более 12 тыс. нарушений миграционного законодательства, из них более 8,3 тыс. иностранных граждан привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда и выезда, 1,3 тыс. — за несоблюдение правил пребывания, — сказано в сообщении.

Ранее в ГУ МВД по Московской области сообщили, что суды вынесли решения о выдворении более 4,3 тыс. иностранных граждан за пределы России по итогам второго этапа операции «Нелегал-2025» в Подмосковье. Мероприятия по противодействию незаконной миграции проходили с 13 по 22 октября.

До этого стало известно, что толпа рабочих устроила драку в московском ЖК «Прокшино». Участники массового столкновения вооружились палками и нанесли повреждения нескольким машинам. Позже появилась информация, что дракой «руководили» из черного Mercedes без номеров.

