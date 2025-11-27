День матери
27 ноября 2025 в 16:10

Хозяйку «адского» рехаба объявили в розыск

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Основательницу реабилитационного центра в Подмосковье Анну Хоботову, где, по предварительной информации, выявлены факты жестокого обращения с несовершеннолетними, объявили в федеральный розыск, соответствующая информация размещена в официальной базе данных Министерства внутренних дел России. При этом конкретная статья УК, по которой возбуждено дело, не уточняется.

Разыскивается по статье УК РФ, — сказано в базе ведомства.

Ранее СМИ писали, что правоохранительные органы провели обыск в реабилитационном центре «Шанс» в Красногорске, который, как утверждалось, принадлежит разыскиваемой Хоботовой. По данным Telegram-канала Baza, в учреждении зафиксированы многочисленные нарушения, включая применение пыток, систематическое лишение детей пищи и случаи сексуального насилия. В публикации утверждается, что некоторые воспитанницы центра забеременели от сотрудников. Также проводится проверка информации о возможных случаях заражения ВИЧ-инфекцией.

До этого адвокат Вадим Багатурия в комментарии для NEWS.ru указывал, что владелице нелегального центра может грозить до 20 лет лишения свободы. Он указал, что такой срок может сложиться из-за совокупности инкриминируемых преступлений.

