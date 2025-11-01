Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 18:20

Стало известно о новой попытке подростков поджечь машину полиции

В Петербурге подросток попытался поджечь автомобиль полиции

Автомобиль полиции Автомобиль полиции Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Подросток пытался поджечь автомобиль полиции в Санкт-Петербурге, сообщил СК по городу и Ленобласти. Случай стал вторым за последние несколько дней. Инцидент произошел 30 октября в Василеостровском районе.

Подростка задержали у отдела полиции. Правоохранители завели уголовные дела о вовлечении несовершеннолетних, а также о покушениях на совершение террористических актов.

Следователи выяснили, что подростки попали под влияние неустановленных лиц. Детей с помощью угроз вынудили совершить преступления, полагают правоохранители. Первый инцидент случился 31 октября.

Ранее в Петербурге задержали подростка, которого «сотрудник спецслужбы» склонил к попытке поджечь машины полиции. Предварительно, мальчик действовал у отдела в Красногвардейском районе. 13-летний подросток сообщил, что незадолго до случившегося он познакомился с девочкой в интернете, которая является гражданкой Украины.

В Новосибирске перед судом предстанут два подростка, которые пытались убить военного с помощью яда, нанесенного на зеркала его автомобиля. В СУ СК России по региону уточнили, что они делали это по заказу спецслужб Украины.

Россия
регионы
Санкт-Петербург
подростки
поджоги
автомобили
СК РФ
преступления
теракты
