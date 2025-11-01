Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 18:33

Военкор заметил тревожную тенденцию после угроз США в адрес Венесуэлы

Военкор Котенок: число рейсов из Каракаса в Москву выросло после угроз США

Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Западные мониторинговые ресурсы констатируют рост числа рейсов из Каракаса в Москву. Перелеты совершает венесуэльская авиакомпания Conviasa, сообщил военкор Юрий Котенок. В своем Telegram-канале журналист отметил, что один из самолетов прямо сейчас находится в воздушном пространстве России.

Большая часть полета проходит с отключенным транспондером, что правильно, — подметил Котенок.

Журналист добавил, что до этого перелеты по данному маршруту совершались не чаще чем один раз в две недели. Котенок подчеркнул: рост числа рейсов случился на фоне сообщений со стороны ряда американских конгрессменов, почти прямым текстом «анонсирующих неизбежное нападение» на Венесуэлу. ВМС США при этом действительно усиливают свою ударную группировку в Карибском бассейне.

Ранее стало известно, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро попросил у президента России Владимира Путина поддержку в связи с угрозой, исходящей от США. Он обратился к Москве с просьбой о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов. Руководство страны также обратилось за поддержкой к Китаю и Ирану.

