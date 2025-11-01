Сын пропавших в тайге Усольцевых снял странное видео на фоне «Москва-Сити» Сын пропавших Усольцевых снял видео на фоне «Москва-Сити», где он веселится

Сын пропавших в тайге Красноярского края Сергея и Ирины Усольцевых Данил Баталов опубликовал в соцсети веселое видео, снятое на фоне делового центра «Москва-Сити». Ролик, где молодой человек гуляет с другом по столице, вызвал возмущение пользователей сетей, сообщает aif.ru.

По информации источника, публикация появилась после съемок передачи о поиске Усольцевых, которые пропали 28 сентября вместе с пятилетней дочерью. Пользователей насторожило, что Баталов непринужденно прогуливается, пока в красноярской тайге продолжаются поиски его родных.

Также они отмечали странное спокойствие молодого человека во время съемок программы. Врач-психиатр Василий Шуров пояснил изданию, что люди по-разному справляются со стрессом, и сдержанность может быть естественной реакцией.

Ранее журналисты усмотрели, что Баталов дал противоречивые показания. По мнению СМИ, он путался в деталях событий перед исчезновением семьи. Сначала мужчина говорил, что пропавшие пошли в поход вместе с группой. Позже признал, что семья отправилась в тайгу самостоятельно.