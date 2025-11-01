Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Хотите суп за 10 минут? Сохраните шикарный рецепт — быстрый сырный суп: картошка, сырок и бекон и готовится он без хлопот в 1 кастрюле

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите суп за 10 минут? Сохраните шикарный рецепт — сырный суп с беконом: картошка, сырок и бекон и готовится он без хлопот в 1 кастрюле. Секрет в том, что не нужно варить бульон: всё готовится в одной кастрюле, а насыщенный вкус даёт обжаренный бекон. Нежная кремовая текстура и хрустящие кусочки сверху создают идеальный дуэт. Такой суп отлично восстанавливает силы — многие считают его лучшим «антипохмельным» средством. А главное — гости всегда просят рецепт!

Начните с бекона: нарежьте 100 г полосками и обжарьте в кастрюле до золотистой корочки. Выложите бекон на тарелку, оставив в кастрюле ароматное масло. На этом масле пассеруйте нарезанный репчатый лук, добавьте тёртую морковь и кубики картофеля (2 шт.). Залейте овощи водой и тушите до мягкости. Когда овощи готовы, пюрируйте их погружным блендером до однородной консистенции. Влейте 200 г сливок 10 %, добавьте 200 г плавленого сыра и тщательно перемешайте, чтобы сыр полностью растворился.

Приправьте солью, чёрным перцем и чайной ложкой копчёной паприки, слегка прогрейте, не доводя до кипения. Перед подачей верните в суп обжаренный бекон, аккуратно перемешайте и разлейте по тарелкам. Горячий, ароматный, с хрустящими кусочками — он покорит с первой ложки!

Ранее мы делились рецептом рассольник, по которому он получается идеальным. Вся семья будет просить его вместо борща и лапши.

