27 октября 2025 в 13:15

Теперь вся семья просит вместо борща и лапши: по этому рецепту рассольник получается идеальный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Теперь вся семья просит вместо борща и лапши: по этому рецепту рассольник получается идеальный. Этот ароматный суп покорил всех своим насыщенным вкусом и особенными секретами приготовления! Начну с того, что рассольник — это не просто суп, а настоящее произведение кулинарного искусства. Перловая крупа, соленые огурчики, томаты — все это создает неповторимый букет вкусов. А знаете, как я готовлю? Сначала обязательно замачиваю перловку на часик, чтобы она сварилась быстрее и была рассыпчатой.

Для нашего супа берем хороший бульон (2 литра) — можно и говяжий, и куриный. Перловки понадобится полстакана, картошечки — 3–4 штуки, лучок и морковочка — для зажарки. Огурчики соленые и маринованные томаты добавят пикантности.

А теперь секрет: лучок с морковкой обжариваем до золотистости, добавляем томатную пасту — и получается чудесная зажарочка. Перловку варим до полуготовности, картошечку режем кубиками. Все это отправляем в бульон, добавляем наши огурчики — и варим до мягкости овощей.

Финальный штрих — рюмочка водки и чесночок для аромата. А когда подаем, не забываем про сметанку. Настоять супчик минут 30–40 — и вкус станет еще насыщеннее! Попробуйте приготовить — и ваши домашние будут просить этот рассольник снова и снова! Уверена, он станет вашим фирменным блюдом на обеденном столе.

Ранее мы делились рецептом «Пьяного борща» от бабушки. Обалденный согревающий суп — один простой ингредиент решает все.

