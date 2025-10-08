Перловка не виновата, что она не вкусная! Ее просто неправильно варили — готовим с курицей в томате

Перловка не виновата, что она не вкусная! Ее просто неправильно варили — готовим с курицей в томате

Перловая каша не виновата, что она не вкусная! Ее просто неправильно варили — готовим с курицей в томате! Этот рецепт доказывает, что перловка может быть невероятно нежной и ароматной! Сочная курица и яркие овощи создают гармоничное и сытное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина.

Ингредиенты

Перловка — 1 стакан (200 г)

Вода — 3 стакана (600 мл)

Куриные бедра — 5-7 шт. (600-800 г)

Масло растительное — 50 мл

Масло сливочное — 30 г

Лук репчатый — 1 шт. (100 г)

Перец сладкий — 1 шт. (150 г)

Помидоры — 2 шт. (200 г)

Чеснок сухой — 0.5 ч. л.

Специи — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление

Куриные бедра обжарьте на смеси растительного и сливочного масла до румяной корочки. Добавьте нарезанный лук и сладкий перец, обжаривайте еще 5 минут. Положите очищенные и нарезанные помидоры, тушите 2-3 минуты. Засыпьте промытую перловку, влейте воду, добавьте сухой чеснок и специи. Доведите до кипения, накройте крышкой и томите на медленном огне 50-60 минут до готовности крупы. Дайте блюду настояться 10-15 минут перед подачей.

Ранее мы готовили томленую перловку с говядиной! Готовим на замену надоевшим рису и гречке.