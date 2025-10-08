Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 15:30

Перловка не виновата, что она не вкусная! Ее просто неправильно варили — готовим с курицей в томате

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Перловая каша не виновата, что она не вкусная! Ее просто неправильно варили — готовим с курицей в томате! Этот рецепт доказывает, что перловка может быть невероятно нежной и ароматной! Сочная курица и яркие овощи создают гармоничное и сытное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина.

Ингредиенты

  • Перловка — 1 стакан (200 г)
  • Вода — 3 стакана (600 мл)
  • Куриные бедра — 5-7 шт. (600-800 г)
  • Масло растительное — 50 мл
  • Масло сливочное — 30 г
  • Лук репчатый — 1 шт. (100 г)
  • Перец сладкий — 1 шт. (150 г)
  • Помидоры — 2 шт. (200 г)
  • Чеснок сухой — 0.5 ч. л.
  • Специи — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Куриные бедра обжарьте на смеси растительного и сливочного масла до румяной корочки. Добавьте нарезанный лук и сладкий перец, обжаривайте еще 5 минут. Положите очищенные и нарезанные помидоры, тушите 2-3 минуты. Засыпьте промытую перловку, влейте воду, добавьте сухой чеснок и специи.
  2. Доведите до кипения, накройте крышкой и томите на медленном огне 50-60 минут до готовности крупы. Дайте блюду настояться 10-15 минут перед подачей.

Ранее мы готовили томленую перловку с говядиной! Готовим на замену надоевшим рису и гречке.

Читайте также
Перловка с курицей и овощами — понравится всем: готовим, когда надоел плов
Общество
Перловка с курицей и овощами — понравится всем: готовим, когда надоел плов
Суперский салат «Великолепная четверка»: грудка, кукуруза и еще 2 продукта, которые есть в любом доме
Общество
Суперский салат «Великолепная четверка»: грудка, кукуруза и еще 2 продукта, которые есть в любом доме
На замес этих кексов уходит 7 минут: печем обалденные творожные маффины с любой начинкой
Общество
На замес этих кексов уходит 7 минут: печем обалденные творожные маффины с любой начинкой
Гастроэнтеролог рассказала, какие овощи можно есть диабетикам
Здоровье/красота
Гастроэнтеролог рассказала, какие овощи можно есть диабетикам
Печеночные оладьи в шубе: вкуснейшая закуска с овощами
Общество
Печеночные оладьи в шубе: вкуснейшая закуска с овощами
перловка
курица
простой рецепт
плов
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пять ошибок при выборе окон, которые могут дорого обойтись
Macan отменил концерты после визита в военкомат
Адвокат раскрыла судьбу имущества Митрошиной при банкротстве
Министр культуры едва не «похоронил» Плющенко
Маркетолог рассказала, как избежать лишних трат при покупках в Сети
Компания F6 раскрыла масштабную аферу с ветпрепаратами в Telegram и Рунете
Невролог оценил когнитивные способности Трампа
В Охотском море поймали рекордно большого тунца
В Госдуме раскрыли, на что Киев делает ставку в конфликте с Россией
В Лаосе состоится показ российского фильма
Политолог раскрыл, почему Молдавия объявила РФ главной угрозой безопасности
В России призвали сделать кружки и секции более доступными для детей
Работа на Украине, пост об СВО, бездетность: как живет Марина Коняшкина
Опрос показал отношение украинцев к работе Зеленского
В Госдуме назвали подходящее наказание для экс-командира ВСУ Онищенко
За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Лежал в трусах и в майке: зацепер три дня умирал под забором на морозе
Эксперт назвал причину низкого спроса на автомобили «Москвич»
Диетолог назвала главную пользу облепихи
В Салехарде презентуют первую Библию на ненецком языке
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.