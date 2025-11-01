Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 18:31

«Выдал как троллинг»: редактор Bild исказил вопрос от Первого канала

Журналист Bild Репке принял вопрос Первого канала за приглашение в Красноармейск

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Старший редактор по политике безопасности и конфликтам немецкого таблоида Bild Юлиан Репке исказил содержание письма от Первого канала, представив журналистский запрос как приглашение в зону боевых действий, заявил телеведущий Руслан Осташко в эфире программы «Время покажет». По его словам, журналисту был направлен вопрос о готовности посетить Красноармейск и Купянск, где заблокированы украинские военные.

Мы отправили вопрос один очень простой: поедет ли конкретно Юлиан Рёпке в Купянск и Красноармейск. <...> Мы не Министерство обороны, чтобы организовывать ему эти поездки. Мы спросили как журналисты журналиста, готов ли он поехать. Он, в очередной раз все переврав, выдал это как троллинг, — пояснил ведущий.

Ранее представитель российского Минобороны Игорь Конашенков заявил, что предостережение украинского МИД о посещении представителями СМИ позиций ВСУ в котлах подтвердило катастрофическое положение остатков украинских войск в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Он отметил, что запрет говорит об отсутствии способов въезда или выхода из котлов для журналистов и украинских солдат. В частности, доступ есть лишь по российским «коридорам безопасности».

