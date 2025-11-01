«Умрете»: плененный в Красноармейске призвал ВСУ сдаваться Сдавшийся в плен в Красноармейске солдат ВСУ посоветовал последовать его примеру

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Вячеслав Кревенко, который сдался в плен России в Красноармейске, призвал товарищей поступить аналогичным образом, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Военный заявил, что это позволит солдатам остаться живыми.

Я не вижу смысла сопротивляться или драться. Предлагаю всем сдаться, тогда останетесь живые. Если нет, тогда умрете. Вот и все. Все очень просто. Уже нет сил, ни моральных, ни физических. Не могу ничего уже, — сказал пленный.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ведут тяжелые бои в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике, который находится в окружении российских войск. По его словам, ВС России продвигаются вперед, несмотря на сложные погодные условия и попытки ВСУ контратаковать.

До этого в МИД России заявили, что в Киеве обеспокоились после данных о пытках на электрическом стуле, постоянных избиениях и экспериментах в украинском плену. Уточнялось, что причина такой реакции в том, что информация правдива.