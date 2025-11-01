В России усомнились в рекордной длине прилагательного из 55 букв Филолог Пахомов: русское прилагательное из 55 букв не стоит считать рекордом

Прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», состоящее из 55 букв, не стоит считать официально установленным рекордом по длине слова в русском языке, заявил научный сотрудник ИРЯ имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов. По его мнению, к этому слову стоит относиться как к интересному наблюдению.

Думаю, к этой новости можно относиться как к интересному языковому наблюдению, а не как к официальному, раз и навсегда установленному рекорду, — поделился Пахомов.

Он подчеркнул, что завкафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев, обнаруживший это слово с помощью искусственного интеллекта, называл его потенциальным рекордсменом, а не признанным. Лингвист пояснил, что речь идет о научном узкоспециализированном термине, потому могут быть найдены такие же, если не более длинные, слова из той же сферы.

Ранее Катышев сообщил, что исследователи с помощью искусственного интеллекта выявили потенциально самое длинное слово в русском языке. Специалист отметил, что русский язык легко образует сложные многосоставные слова, поэтому рекорды длины часто сменяют друг друга.