Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 18:26

В России усомнились в рекордной длине прилагательного из 55 букв

Филолог Пахомов: русское прилагательное из 55 букв не стоит считать рекордом

Владимир Пахомов Владимир Пахомов Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», состоящее из 55 букв, не стоит считать официально установленным рекордом по длине слова в русском языке, заявил научный сотрудник ИРЯ имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов. По его мнению, к этому слову стоит относиться как к интересному наблюдению.

Думаю, к этой новости можно относиться как к интересному языковому наблюдению, а не как к официальному, раз и навсегда установленному рекорду, — поделился Пахомов.

Он подчеркнул, что завкафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев, обнаруживший это слово с помощью искусственного интеллекта, называл его потенциальным рекордсменом, а не признанным. Лингвист пояснил, что речь идет о научном узкоспециализированном термине, потому могут быть найдены такие же, если не более длинные, слова из той же сферы.

Ранее Катышев сообщил, что исследователи с помощью искусственного интеллекта выявили потенциально самое длинное слово в русском языке. Специалист отметил, что русский язык легко образует сложные многосоставные слова, поэтому рекорды длины часто сменяют друг друга.

Россия
русский язык
слова
рекорды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова назвала кредиты ЕС Киеву спонсированием терроризма
Роман с Акиньшиной, суд, тур по России: куда пропал актер Данила Козловский
Труп без головы и две мертвые девочки: главные ЧП недели
Россиянам объяснили, как отличить дипфейк от реальности
Американец умер в попытках похудеть
Фанат «Реала» погиб после удара Мбаппе мимо ворот
Шестилетний мальчик выстрелил в учительницу в школьном кабинете
Водитель внедорожника влетел в водоем и утонул
Дочь «воскресшего» на свадьбе бизнесмена предстанет перед судом
Захарова ответила на сообщения об одобрении Пентагоном поставок Tomahawk
Россиянка продала квартиру и «подарила» мошенникам почти 5 млн рублей
Около 17 млн россиян получили выплаты ко Дню народного единства
В Дагестане примут особенные меры после массового отравления детей
В МИД рассказали о реакции Запада на испытания «Буревестника»
Раскрыты детали разгрома спецназа ГУР под Красноармейском
Мошенники изобрели новую схему в разгар осеннего призыва
Россиянам рассказали, как им оплатят работу 1 ноября
Лидер сборной по гимнастике заявила, что возвращается в спорт после травмы
Военкор заметил тревожную тенденцию после угроз США в адрес Венесуэлы
«Картина салом на холсте»: Захарова оценила фото Зеленского с военными
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.