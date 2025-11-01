Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 14:24

Стало известно, что делают ВСУ со своими русскоговорящими солдатами

Подполковник ВСУ Купол рассказал об атаках на русскоязычных бойцов

В одном из подразделений Вооруженных сил Украины произошел инцидент, когда солдаты открыли огонь по своим лишь потому, что услышали русскую речь, сообщил подполковник ВСУ с позывным Купол. Во время интервью с YouTube-каналом ProUa он не стал уточнять, на каком участке фронта и в какой бригаде конкретно это произошло.

Я разговаривал с комбатом, спрашиваю, почему вы открыли огонь, а он отвечает: потому что они говорили по-русски, — заявил Купол.

Ранее военнослужащий 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Сергей Дзюба рассказал, что военным платят бонусы за убийства дезертиров. Пленный боец отметил, что уровень довольствия в воинском формировании ниже, чем в ВСУ.

До этого взятый в плен боец ВСУ Иван Бондаренко заявил, что украинские командиры отдают приказы открывать огонь на поражение по военнослужащим, которые самовольно оставили позиции. По его словам, такие ситуации происходят регулярно с применением минометов и дронов против дезертиров.

Тем временем стало известно, что за последние 12 месяцев количество случаев самовольного оставления воинских частей вдвое превысило показатели первых 2,5 года кризиса. С февраля 2022 года по соответствующим статьям было возбуждено около 290 тыс. уголовных дел.

ВСУ
ВС РФ
русский язык
СВО
