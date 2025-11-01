Хирург предупредила, кому нельзя делать резекцию желудка

Для операции по уменьшению желудка есть строгие показания, рассказала «Радио 1» пластический хирург Анастасия Борисенко. По ее словам, лишний вес должен быть связан исключительно с пищевыми привычками.

Причем здесь лишний вес должен быть четко связан с приемом пищи, а не с гормональным сбоем, когда, например, нужно корректировать работу надпочечников и щитовидной железы. Если связка с питанием есть, индекс массы тела повышен, то показание на операцию будет, — рассказала Борисенко.

Хирург предупредила, что процедура подразумевает большое количество ограничений. По ее словам, тем, кто прошел через операцию, приходится придерживаться режима и большого количества правил, чтобы не столкнуться с осложнениями.

Ранее сообщалось, что количество проведенных в России операций по сокращению объема желудка выросло в 2,6 раза с 2020 года. В 2015–2019 годах врачи провели 13,6 тысячи подобных оперативных вмешательств, а в 2020–2024 годах — более 36 тысяч.