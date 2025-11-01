Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 17:02

Хирург предупредила, кому нельзя делать резекцию желудка

Хирург Борисенко: резекция желудка недоступна пациентам с гормональным сбоем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для операции по уменьшению желудка есть строгие показания, рассказала «Радио 1» пластический хирург Анастасия Борисенко. По ее словам, лишний вес должен быть связан исключительно с пищевыми привычками.

Причем здесь лишний вес должен быть четко связан с приемом пищи, а не с гормональным сбоем, когда, например, нужно корректировать работу надпочечников и щитовидной железы. Если связка с питанием есть, индекс массы тела повышен, то показание на операцию будет, — рассказала Борисенко.

Хирург предупредила, что процедура подразумевает большое количество ограничений. По ее словам, тем, кто прошел через операцию, приходится придерживаться режима и большого количества правил, чтобы не столкнуться с осложнениями.

Ранее сообщалось, что количество проведенных в России операций по сокращению объема желудка выросло в 2,6 раза с 2020 года. В 2015–2019 годах врачи провели 13,6 тысячи подобных оперативных вмешательств, а в 2020–2024 годах — более 36 тысяч.

