01 ноября 2025 в 17:21

Жестоко убили или сбежали в Новосибирск? Усольцевых ищут через видеокамеры

Пропавшую семью Усольцевых ищут в сибирской тайге больше месяца. За это время волонтеры и экстренные службы не обнаружили ни одной зацепки. Согласно новой информации, людей, похожих на супругов Ирину и Сергея, видели в Новосибирске. Как проходят поиски — в материале NEWS.ru.

Правда ли, что Усольцевых видели в Новосибирске

Одна из жительниц Новосибирска, расположенного примерно в 800 км от Железногорска, где пропала семья, видела, как двое похудевших людей, похожих на Усольцевых, переходят дорогу, сообщил телеведущий Дмитрий Борисов в эфире программы «Пусть говорят». Он отметил, что ребенка вместе с парой не было.

«Мне написали из вашей программы и сообщили об этом. Я отнесся к информации скептически, потому что, насколько знаю, много людей пишут всякое про моих родителей. И в редакцию, и в местные новости. Мнений много, и проверять каждое такое сообщение не представляется возможным», — ответил сын Усольцевых Даниил Баталов.

Руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина рассказала NEWS.ru, что на месте пропажи семьи не ведутся активные поиски. Туда выезжают только спасатели и сотрудники Следственного комитета, подчеркнула она.

«Я знаю, что по всей России запустили программу распознавания лиц, пытаясь найти семью. Вся остальная информация — в рамках уголовного дела», — рассказала Торгашина.

Что рассказали об исчезновении Усольцевых в поисковом отряде «Лиза Алерт»

Вокруг пропажи Усольцевых по-прежнему ходит множество слухов — от обыденных до фантастических. В частности, выдвигались версии, что они могли инсценировать исчезновение, стать жертвами похищения или языческого ритуала, сбежать из РФ через границу с Монголией, уйти в секту или скрыться в тайге, будучи под гипнозом. Сотрудник поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», который ведет поиски семьи, рассказал NEWS.ru, что пока ни одна теория не подтвердилась.

«Мы придерживаемся самой простой и, как показывает опыт, наиболее реалистичной версии — семья потерялась. Возможно, что-то случилось во время похода. Нам звонят шаманы, экстрасенсы, гадалки, а также обычные люди. Все хотят помочь», — подчеркнул он.

Сотрудник «Лиза Алерт» уточнил, что горячая линия круглосуточная и бесплатная. «Наш отряд не работает с экстрасенсами и не рассматривает такие предложения», — сказал он.

Кутурчинское Белогорье, где пропали Усольцевы, — горы, пещеры и тайга. В зимнее время это очень сложная территория для работы, подчеркнул собеседник. Погодные условия и рельеф не позволяют подступиться к работе неподготовленным поисковикам, не имеющим альпинистской подготовки. Сейчас «Лиза Алерт» не работает на месте исчезновения семьи, но продолжает общение с полицией и Следственным комитетом, добавил собеседник.

.

Могла ли семья Усольцевых уехать в другой регион

В связи с исчезновением Усольцевых было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц), сообщила NEWS.ru пресс-секретарь Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова. Но это не означает, что их убили, отметила она.

«Ситуация стандартная. Когда пропадают люди, мы возбуждаем дело с целью установления всех обстоятельств исчезновения следственным путем», — рассказала Арбузова.

Она подчеркнула, что информация о том, что Усольцевы якобы уехали в другой регион, не рассматривается.

«Все это не находит подтверждения. Кто их видел, где? Это домыслы и сплетни, не более того. Реальной информации о людях у нас нет и не было. По-прежнему основной версией является несчастный случай. Сейчас следователи работают на месте по уголовному делу. Поисковые мероприятия продолжаются», — заявила Арбузова.

Что произошло с Усольцевыми в тайге под Красноярском

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина бесследно исчезли 28 сентября, отправившись в поход в сторону скального массива Буратинка. Позже спасатели обнаружили автомобиль семьи, женские кроссовки, сумку и детские вещи. В поисках супругов приняли участие свыше 1,4 тыс. добровольцев. В операции участвовали полицейские, добровольцы и неравнодушные люди из разных уголков России.

Впоследствии спасательные службы исследовали еще шесть квадратных километров горно-таежной местности в Партизанском районе Красноярского края. Если Усольцевых не обнаружат, то через полгода их могут официально признать погибшими.

