В СК объяснили «противоречивые показания» сына Усольцевых

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии опроверг информацию, что сын Усольцевых Даниил Баталов путается в своих показаниях. Пресс-секретарь СК Юлия Арбузова в комментарии aif.ru отметила, что это неправда. В Сети ранее утверждалось, что Баталов путается в истории о собаке, которую его родители якобы взяли с собой в поход к скале Буратинка.

Сын не путается в показаниях, это очередной фейк. Их [родственников] уже допросили всех, — уточнила Арбузова.

Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь — пропали 28 сентября, когда ушли в поход в Белогорье. Сын Ирины обратился в полицию с заявлением о пропаже 30 сентября. В поисках семьи участвовало около 1400 спасателей, поисковиков и волонтеров. После заморозков операцию в тайге свернули, следы семьи теперь ищут только группы подготовленных специалистов.

Ранее подруга Усольцевых Мария Шрайнер заявила, что Ирина незадолго до исчезновения думала о разводе со своим мужем. В эфире программы «Пусть говорят» она отметила, что супруги отправились на прогулку по Минской петле вместо запланированной духовной практики.