Подруга Усольцевой сделала шокирующее признание

Ирина Усольцева незадолго до исчезновения думала о разводе со своим супругом Сергеем, сообщила ее близкая подруга психолог Мария Шрайнер. В эфире программы «Пусть говорят» она отметила, что они отправились на прогулку по Минской петле вместо запланированной духовной практики.

Периодически у нее случались эмоциональные перепады и переживания, когда они думали про развод, разъезжались, думали как-то жить поразнь. Она рассказывала мне про этот период. Не то чтобы они расходились полностью, пробовали, смотрели, как будет складываться… В итоге Ира рассказывала, что все равно приняла решение быть вместе, — рассказала она.

Красноярский гид Алексей Исиченко считает наиболее вероятной версией исчезновения Усольцевых несчастный случай. Однако из-за того что от семьи не осталось никаких следов, нельзя отметать и другие теории, отметил он.