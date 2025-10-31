«Думала о разводе»: подруга Усольцевой раскрыла тайну пропажи семьи в тайге

Пропавшую семью Усольцевых ищут в тайге больше месяца. За это время волонтеры и экстренные службы не обнаружили ни одной зацепки. Подруга и коллега Ирины Усольцевой Мария Шрайнер рассказала NEWS.ru, что в отношениях супругов был кризис. Что нового известно о пропаже семьи — в материале NEWS.ru.

Что рассказала подруга о пропавшей в тайге Ирине Усольцевой

Ирина Усольцева незадолго до исчезновения думала о разводе с супругом Сергеем, сообщила ее близкая подруга, психолог Мария Шрайнер в эфире программы «Пусть говорят». Она отметила, что пара с дочерью отправилась на прогулку по Минской петле вместо запланированной духовной практики.

«Периодически у нее случались эмоциональные перепады и переживания, когда они думали про развод, жить порознь и разъезжались. Она рассказывала мне про этот период. Не то чтобы они расходились полностью, пробовали, смотрели, как будет складываться. В итоге Ира рассказывала, что все равно приняла решение быть вместе», — подчеркнула Шрайнер.

NEWS.ru связался с подругой Усольцевой, которая подтвердила, что у пары были сложности. По ее словам, супруги пережили непростой период в отношениях, но смогли его преодолеть и снова съехаться.

Шрайнер также отметила, что Усольцева работала практикующим психологом много лет и помогала посетителям ее терапевтических сеансов. Кроме того, Ирина проходила терапию у подруги.

«Когда возникали сложности, например, внутренние переживания и трудности в отношениях, она находила решения через наши с мужем группы и методики. Ирина говорила, что благодаря нам всегда находит выход из ситуации. Со временем Усольцева стала куратором на наших группах, как психолог сопровождала наших учеников», — рассказала Шрайнер.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что рассказала подруга Усольцевых об исчезновении семьи в тайге

Вокруг пропажи семьи Усольцевых появилось множество версий — от обыденных до фантастических. В частности, выдвигались теории, что они могли инсценировать исчезновение, сбежать из страны или уйти в секту в тайге.

Согласно основной версии следователей, с Усольцевыми произошел несчастный случай. В рамках этого сценария рассматривается несколько вариантов. Первый — Сергею резко стало плохо, а Ирина с пятилетней дочерью Ариной не смогли самостоятельно выбраться из тайги. Второй — семья столкнулась с медведем, испугалась и сбилась с маршрута. Третий — супруги соорудили временное укрытие, чтобы переждать непогоду и дождаться спасателей.

Шрайнер заявила, что некоторые интерпретации исчезновения доходят до бреда. Она склоняется к версии о том, что Сергею могло стать плохо в пути.

«Даня, сын Иры, говорил о том, что глава семьи был хорошим лесником. Если бы с ним все было нормально, они бы вышли. Там простой маршрут. Я предполагаю, что с Сергеем что-то случилось. Он был здоровым человеком, но ему 64 года. Вечером резко поменялась погода, была плохая видимость и холод. Видимо, они сошли с маршрута и заблудились», — сказала Шрайнер.

Версии несчастного случая также придерживается красноярский гид Алексей Исиченко, искавший Усольцевых вместе с волонтерами. Ранее он рассказал NEWS.ru, что окрестности горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье, куда, предположительно, отправилась семья 28 сентября, имеют сложный рельеф.

«Могут быть даже самые экстравагантные версии, потому что не осталось ни одного следа. Нет никакой зацепки. Самое вероятное — несчастный случай. Затерялись в лесу, может быть, заработали переохлаждение. Очень сложно найти людей и то место, где они укрылись», — отметил специалист.

Могли ли Усольцевы выжить в тайге

Усольцевы могли продержаться в тайге без пищи не более двух недель, заявил NEWS.ru врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, вероятность выживания снижается из-за отсутствия источника воды.

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

«Время, которое человек может продержаться без еды, зависит от возраста и массы тела. Если она достаточно большая, то он проживет две-три недели, была бы вода. Если ее нет, сроки сокращаются до недели. Затем человек практически засыпает, появляется слабость и сонливость. Дикие звери могут сделать свою работу», — сказал Кондрахин.

Он подчеркнул, что галлюцинации из-за недостатка пищи маловероятны. Голод ощущается остро, но затем притупляется, так как организм начинает переваривать собственные ткани желудка и кишечника. По словам Кондрахина, истощение наступает, когда запасов энергии в еде недостаточно и организм начинает медленно угасать.

Читайте также:

Названы основные версии пропажи Усольцевых: что известно, поиски 30 октября

«Сын Усольцевых не понесет ответственности»: семья инсценировала пропажу?

Усольцев мог быть под гипнозом: новая версия пропажи семьи в тайге

Завелся маньяк? В месте пропажи Усольцевых загадочно исчезли двое мужчин

«Сын Усольцевых знал о побеге»: что нового в деле о пропаже семьи в тайге