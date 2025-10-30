СК развеял тайны вокруг пропажи Усольцевых: остались только три версии

Пропавшую в тайге Красноярского края семью Усольцевых ищут больше месяца. Таинственное исчезновение супругов и их пятилетней дочери обросло множеством легенд. Какие версии выдвинул СК РФ, удалось ли спасателям найти новые зацепки — в материале NEWS.ru.

Что рассказали в СК РФ о поисках пропавших в тайге Усольцевых

В управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии назвали aif.ru основную версию пропажи Усольцевых. По словам пресс-секретаря краевого СКР Юлии Арбузовой, информация о найденных вещах семьи в лесу не подтвердилась.

«Никаких вещей в лесу мы не обнаружили. В доме Усольцевых подозрительных предметов, записей в блокноте тоже не нашли. Обычный быт семьи. Никаких новых зацепок нет. Приоритетной остается версия о несчастном случае», — сказала она.

Сотрудники МЧС России на месте поиска семьи Усольцевых в тайге Красноярского края Фото: МЧС России

При этом Арбузова отметила, что глава семьи Сергей Усольцев пользовался двумя мобильными телефонами. Один аппарат был при нем в момент пропажи. На второй, рабочий, поступают звонки и идут гудки.

По словам пресс-секретаря краевого СКР, журналисты звонят на рабочий номер Сергея. «Они рассказывают, что идет гудок, и я всем объясняю, что у него было два мобильных телефона», — пояснила она.

Что на самом деле могло случиться с Усольцевыми в тайге

Издание «Сибирский новостной» отмечает, что следователи опрашивают близких пропавшей семьи. В рамках приоритетной версии о несчастном случае рассматривается несколько вариантов. Первый — Сергею резко стало плохо, а его супруга Ирина с дочерью не смогли самостоятельно выбраться из тайги. Второй — семья столкнулась с медведем, испугалась и сбилась с маршрута. Третий — супруги соорудили временное укрытие, чтобы переждать непогоду и дождаться спасателей.

Ранее следователи тщательно осмотрели автомобиль Усольцевых и не нашли в нем туристического снаряжения. Также известно, что супруги и их дочь отправились в поход в легкой одежде.

Район, где пропали Усольцевы Фото: t.me/krksledkom*

Делом исчезновения семьи занимаются наиболее квалифицированные сотрудники: следователи‑криминалисты и представители краевого управления Следственного комитета, отмечается в материале. Ход расследования находится на особом контроле прокуратуры.

Какую версию пропажи Усольцевых выдвинул красноярский поисковик

Красноярский гид Алексей Исиченко, который вместе с волонтерами искал пропавшую семью на горе Буратинка, рассказал NEWS.ru, что склоняется к версии несчастного случая. Однако из-за того, что Усольцевы не оставили никаких следов, нельзя отметать другие теории, отметил он.

«Могут быть даже самые экстравагантные версии, потому что не осталось ни одного следа. Нет никакой зацепки. Но самое вероятное — несчастный случай. Возможно, Усольцевы затерялись в лесу и заработали переохлаждение. Очень сложно найти людей и то место, где они укрывались», — отметил специалист.

Гид подчеркнул, что местность, где ищут Усольцевых, имеет очень сложный рельеф.

«Очень большая территория, много сложного рельефа: камни, корни, деревья, буреломы и скалы. Рельеф не просто плоский и земляной, а горный, со сложностями — всякими полочками и нишами. На такой территории можно найти людей, только если случайно повезет», — сказал гид.

Исиченко не исключил, что из этой местности можно выехать на машине. Однако он усомнился в том, что это осталось бы незамеченным.

«Автомобильные дороги есть, но все равно вы попадетесь патрульным ДПС. Дороги идут по федеральным трассам, если ехать в сторону границы», — резюмировал гид.

