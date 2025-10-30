Пропавший вместе с семьей Усольцев исчез перед подачей отчета по госгрантам

Владелец фирмы по производству краски Сергей Усольцев, пропавший в тайге Красноярского края вместе с женой и пятилетней дочерью в конце сентября, должен был 14 октября отчитаться по расходованию государственных грантов, сообщает RT. По информации издания, на счетах бизнесмена и его компании остались значительные денежные средства.

О пропаже семьи стало известно 28 сентября. Супруги с ребенком отправились в поход к горе Буратинка, после этого связь с ними была потеряна. В поисках семьи приняли участие 1400 человек, но в тайге не было обнаружено ни одного следа семейства.

Ранее стало известно, что в районе Минской петли исчезли не только Усольцевы. В 2019 году там при странных обстоятельствах пропал КМС по спортивному ориентированию. Мужчина отправился за грибами с друзьями, и больше его никто не видел.

До этого журналисты усмотрели, что сын пропавшей семьи Даниил Баталов дал противоречивые показания. По мнению СМИ, он путался в деталях событий перед исчезновением семьи. Сначала мужчина говорил, что пропавшие пошли в поход вместе с группой. Позже признал, что семья отправилась в тайгу самостоятельно.