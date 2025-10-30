Следователи ответили на вопрос о странном появлении Усольцева онлайн

Никаких подозрительных вещей в доме пропавших в тайге Усольцевых не нашли, как и следов семейства в лесу, а с телефона отца семейства в Сеть могли выходить его коллеги, сообщила представитель СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова. Тем самым правоохранители опровергли информацию о странных записках Ирины Усольцевых и появление Сергея Усольцева онлайн уже после его исчезновения, сообщает aif.ru.