Жертвы черного ритуала? Версия спасения Усольцевых разваливается на глазах

Появилось еще одно предположение, почему семья Усольцевых, исчезнувшая в тайге под Красноярском, может быть все еще жива. По словам специалистов, туристов могли приютить старообрядцы, которые живут в Сибири. Однако, как выяснил NEWS.ru, скорее всего, в деле о пропаже Сергея, Ирины и их пятилетней дочки могли быть замешаны другие радикальные религиозные течения.

Почему Усольцевых в сибирской тайге могли похитить старообрядцы

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы бесследно исчезли во время похода к скале Буратинка. Недалеко от горного массива был обнаружен их автомобиль. В салоне находились женские кроссовки, сумка и детское кресло. Больше никаких следов не было найдено. Некоторые предполагали, что на семью могли напасть дикие звери, другие говорили о криминальной версии, третьи утверждали, что здесь не обошлось без НЛО.

«Супруги могли встретить секретные поселения староверов и найти там приют», — поделилась руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина.

Могли ли Усольцевы уйти к староверам в сибирской тайге

Согласно открытым источникам, староверы проживают в отдаленных районах Сибири. Около 20 лет назад в деревне Новомариновке поселились несколько семей, желавших «уйти от мирского внимания». Старообрядцы живут также в селе Таялы, деревнях Малые Кныши и Ярцево.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Я бы не говорил, что супруги ушли к старообрядцам и староверам: большинство из них предпочитают жить изолированно», — рассказал NEWS.ru кандидат исторических наук член Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) Александр Чаусов.

Могли ли Усольцевы попасть в секту в сибирской тайге

На Севере встречаются не только старообрядцы, но и локальные культы, которые именуют себя так же. Канонические староверы, как правило, шарахаются от таких течений, продолжил Чаусов. Их очень много, возникают они спонтанно, добавил он.

«Места глухие. Кого там только нет. Северные регионы привлекательны для определенных квазирелигиозных организаций и псевдоправославных движений», — рассказал сектовед.

В них открыто говорят — конец света близок, нужно срочно спасаться, продолжил Чаусов. Спастись можно только методом отшельничества, ухода от мира в локальные поселения. Для рядовых адептов секты ее глава — пророк.

«Возможно, Усольцевы сами решили, что нужно спасаться, пообщаться с духами, собрались и ушли. Примеры семей, которые сходят с ума на религиозной почве, тоже встречаются», — прокомментировал Чаусов.

По его словам, когда семьи уходят в секту, сначала они отписывают все имущество сектантскому гуру.

«Если имущество никуда не делось и записано на семью, может быть более локальный случай. Если это сектантская тема, то, скорее всего, в семье вызрело что-то доктринальное и они решили скрыться. Но как сектовед я не могу сказать точно, что с ними произошло», — заключил Чаусов.

Могли ли семью Усольцевых похитить в тайге под Красноярском

По одной из версий, Усольцевых могли похитить для проведения ритуала. Сектанты могли увидеть в тайге незнакомых людей, запросто их связать, посадить в транспорт и увезти на свой шабаш, рассказал NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, эту версию нужно отработать правоохранителям.

«Особенно подобные движения распространены в северных регионах, чаще как раз там, где есть идолопоклонничество или поклонение иным духам, обитают опасные общины и секты», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru адвокат и правозащитник Александр Карабанов.

Он подчеркнул, что недавно ему попалось интервью маньяка, который называл себя «кукольник». Он делал кукол из мумифицированных детских тел, которые годами выкапывал из могил.

«Этот человек рассказал, что есть очень много кланов таких „а-ля колдунов“. Встречаются случаи убийств по ритуальным соображениям. Как правило, людей заманивают в секты, и те даже не подозревают, что их там убьют», — сказал Карабанов.

Что произошло с Усольцевыми в тайге под Красноярском

Усольцевы бесследно исчезли 28 сентября, отправившись в поход в сторону скального массива Буратинка. Позже спасатели обнаружили автомобиль семьи, женские кроссовки, сумку и детские вещи.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В поисках супругов приняли участие свыше 1400 добровольцев. Спасательные группы исследовали более 4500 квадратных километров, используя авиацию, беспилотники и квадроциклы. В операции участвовали полицейские, добровольцы и неравнодушные люди из разных уголков России. Позже полиция нашла новые улики в деле о пропаже семьи.

Читайте также:

Могли улететь на вертолете? Поиски Усольцевых 19 октября: последние новости

«Найдут через 10 лет»: ИИ раскрыл все тайны пропажи Усольцевых в тайге

Рабство, подземелье, НЛО: новые версии пропажи семьи Усольцевых в тайге

Сбежали в Монголию или в США: новые версии пропажи Усольцевых в тайге

Похитила мафия или замерзли в тайге: новые версии пропажи семьи Усольцевых