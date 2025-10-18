Рабство, подземелье, НЛО: новые версии пропажи семьи Усольцевых в тайге

Спустя более чем две недели после пропажи семьи Усольцевых в тайге под Красноярском появляются различные версии их исчезновения. Следов туристов до сих пор не обнаружили, нет никаких зацепок, как и логического объяснения произошедшему. Официальная версия следствия — несчастный случай. NEWS.ru обратился к экспертам по паранормальным явлениям и собрал наиболее фантастические гипотезы. Их версии могут показаться необычными.

Почему в деле о пропаже Усольцевых в сибирской тайге нашли паранормальный след

Семья Усольцевых бесследно исчезла во время похода к скале Буратинка в Красноярском крае. В поисках туристов приняли участие свыше 1,4 тыс. добровольцев. Группы спасателей преодолели более 4,5 тыс. километров по тайге. В ходе операции применялись беспилотники, квадроциклы, а также авиация.

Недалеко от горного массива был обнаружен автомобиль Усольцевых. В нем находились женские кроссовки, сумка и детское кресло. Больше никаких следов, указывающих на пребывание семьи, им найти не удалось. По факту исчезновения Усольцевых продолжается расследование уголовного дела.

Усольцевы попали в параллельный мир?

Криптозоолог, кандидат биологических наук, эксперт по паранормальным явлениям Андрей Строганов предположил в беседе с NEWS.ru, что Усольцевы попали в параллельный мир. По его мнению, стоит проверить, нет ли на маршруте, по которому шла семья, аномальных зон.

«Могут быть параллельные переносы туристов. Некоторых людей переносило на несколько километров. Например, меня — на шесть и десять километров в сторону юго-запада или юга. Один раз это произошло, когда я был вместе с братом, но мы, к счастью, вернулись в наш трехмерный мир», — рассказал Строганов.

При этом он отметил, что другая группа туристов, прошедшая по тому же маршруту на 20 минут раньше Усольцевых, вернулась в целости и сохранности.

«Можно предположить, что на Усольцевых напало дикое животное. В сентябре гон сохатых, они сдуру могут броситься на человека. Если бежать от медведя, то можно спровоцировать его на атаку. Хищник утащит жертву куда-нибудь и засыпает валежником. Тем не менее в этом случае должны остаться какие-то следы», — сказад Строганов.

Район, где пропали Усольцевы Фото: t.me/krksledkom*

Мог ли НЛО похитить семью Усольцевых в сибирской тайге

Семью Усольцевых мог похитить НЛО, заметил в беседе с NEWS.ru уфолог Александр Петухов. Вероятно, инопланетяне замаскировались под линзовидные или облака-торпеды, которые часами могу зависать на одном месте, добавил он.

«Похожий случай произошел в начале XX века, когда в горах пропал целый полк Норфолкских солдат. Их накрыло облако, а потом все исчезли», — пояснил Петухов.

Он добавил, что солдаты исчезли 12 августа 1915 года.

Могли ли Усольцевы попасть в подземелье в сибирской тайге

Семья Усольцевых могла попасть в подземный мир, заявил в разговоре с NEWS.ru доктор психологии, парапсихолог Валерий Розанов. По его мнению, они провалились под землю по неосторожности или намеренно вошли в потаенное ущелье.

«Мне показалось, что они находятся в том же месте, но в подземелье в другом измерении. Это не просто пещера, темный тоннель или подвал, а, живущий своей жизнью мир», — высказал мнение специалист.

Кутурчинское Белогорье, где пропали Усольцевы, известно скальными выходами магматического происхождения. Местные жители называют его местом силы. Посреди леса разбросано несколько сотен скал-останцев, сложенных из пластов гранита. Некоторые исследователи полагают, что это руины древней цивилизации.

«Усольцевы выберутся, но не скоро, года через три. Для них это будет как миг», — рассказал Розанов.

Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети

Какие есть еще версии исчезновения Усольцевых в сибирской тайге

По одной из версий, Усольцевых могли похитить, чтобы забрать в рабство. Кроме того, выдвигались предположения, что супруги скрылись, так как решили вступить в секту. Некоторые эксперты нашли криминальный след в деле исчезновения семьи. По их мнению, на активы Сергея Усольцевва позарились конкуренты.

По другой версии, семья могла выехать из страны по поддельным документам, за те два дня, что их не искали.

