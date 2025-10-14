Будут искать до конца или нет: что нового в деле о пропаже семьи Усольцевых

Вся Россия две недели следит за поисками семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края. Ирина, Сергей и пятилетняя Арина вышли в краткосрочный поход к горе Буратинка 28 сентября и бесследно исчезли. 12 октября завершилась активная фаза поисков, в которых участвовали сотни человек со спецтехникой. Что рассказали о туристах их знакомые, есть ли шансы найти Усольцевых живыми — в материале NEWS.ru.

Активная фаза поисков семьи Усольцевых была официально завершена, сообщили в пресс-службе спасательного отряда «ЛизаАлерт». Все волонтеры, участвовавшие в операции, покинули район поселка Кутурчин.

В пресс-службе добровольческого движения уточнили, что к работам на сложном рельефе теперь привлекаются исключительно профессиональные спасатели и сотрудники специальных служб.

«Сейчас добровольцев отряда в Кутурчине нет. <…> На месте могут работать только профессионалы и сотрудники служб», — говорится в сообщении.

Профессионалы продолжат искать пропавшую семью до последнего, заявила NEWS.ru информационный координатор отряда «ЛизаАлерт» Ольга.

«Выполняются автономные задачи специально подготовленными людьми, альпинистами и тому подобное. Поиск не закрывается до нахождения Усольцевых», — заверила представитель «ЛизаАлерт».

По ее словам, если Усольцевых не найдут до зимы, поиск не приостановят на период холодов. Ольга не стала отвечать на вопрос, есть ли надежда на обнаружение членов семьи живыми.

Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети

64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летнюю жену Ирину и пятилетнюю дочь Арину ищут с 28 сентября. Они исчезли в местности Минская петля в Красноярском крае во время турпохода. Семья выдвинулась по маршруту в сторону горы Буратинка, после чего близкие потеряли с ней связь. На пике операции число ее участников перевалило за 1400. Среди них были спасатели, добровольцы и просто неравнодушные люди из разных уголков России.

Один из свидетелей, видевших семью на подходе к горе, заявил, что Усольцевы отправились в туристический поход в облегченной одежде и без зимних вещей. Погода в этом районе испортилась 28 сентября — поднялся ветер и выпал снег.

«Со слов свидетеля, который видел семью одним из последних, туристы были в облегченной одежде. Зимнего на них ничего не было», — сообщили в СКР по региону.

Тем не менее, по словам экспертов, шанс выжить у супругов и их дочери все равно есть. Нельзя однозначно утверждать, что семья Усольцевых погибла, заявил в беседе с NEWS.ru спасатель и альпинист Денис Киселев. По его мнению, в лесу есть шансы выжить даже самой холодной зимой.

«Шанс выжить есть. Это зависит от того, что есть у людей, в каком они состоянии, есть ли у них укрытие. Мы находимся в состоянии предположений, версий и догадок, а это абсолютно не дает никакой уверенности и надежности. Сказать точно, что они погибли или выжили, невозможно», — отметил Киселев.

Спасатель подчеркнул, что у неподготовленных людей довольно мало шансов выжить в зимней тайге, если нет укрытия, источника воды и еды.

«Это не Марс, на котором нет ни воздуха, ни шансов. <…> Найти укрытие в этих условиях было бы логично и является одной из основ выживания. Наш лес изобилует избушками и сторожками. Вполне возможно, что люди нашли укрытие», — сказал он.

Сотрудники МЧС России на месте поиска семьи Усольцевых в тайге Красноярского края Фото: t.me/mchskrsk

Что рассказали знакомые об Усольцевых и их исчезновении в сибирской тайге

На странице Ирины в соцсети, где она рассказывает о своих услугах психолога, неравнодушные россияне оставили десятки комментариев.

Жительница Красноярска Александра Спасская отметила, что Усольцевы счастливы в браке и любят дочку. Она назвала Ирину психологом от бога и охарактеризовала ее как добрую, ласковую и сильную женщину.

«В муже и дочке души не чаяла… Уж точно не сбежали они. Что-то пошло не так в их походе, поэтому и народ всколыхнулся. Чистые они и светлые. Таких людей просто нужно искать и спасать. Ира сама в какой-то мере людей спасала, семьи спасала. Души женские лечила», — отметила Спасская.

Сын Усольцевых Данил Баталов, участвовавший в поисковой операции, ранее заявил, что его отец — опытный таежник.

«Родители сами походники. Отец — таежник с огромным стажем. Наверное, он в горы ходит больше, чем я живу. И странно, что он потерялся в таких условиях», — говорил Баталов.

Мужчина уточнил, что этот поход стал для его родителей первым в данной местности.

Однако знакомый Сергея Усольцева альпинист Александр Дымов в беседе с aif.ru заявил, что тот не всегда тщательно готовился к походам и не обращал внимания на важные нюансы.

Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети

«Я занимаюсь альпинизмом, Сергей больше турист. У него всегда было все с бухты-барахты. Если остальные, готовясь к походу, собирают обмундирование, обувь, что-то еще, то если к нему зайти в момент выезда, то у него на столе только билеты на самолет. Для него главное — это драйв, поспешить куда-то, куда-то ринуться. Проработка маршрута, подбор экипировки — это не его вообще», — сказал Дымов.

При этом он назвал Усольцева сильным, мощным человеком, который участвовал в сплавах на реках и выходил на непростые маршруты.

Следователи в качестве основной версии пропажи Усольцевых рассматривают несчастный случай, сообщил источник в СУ СК России по региону. По его словам, шансы найти членов семьи живыми минимальны.

