13 октября 2025 в 15:59

Ушли в секту или замерзли в тайге: новые версии пропажи семьи Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети

Под Красноярском уже больше двух недель продолжаются поиски семьи Усольцевых. Сергей и Ирина с дочкой Ариной ушли в тайгу 28 сентября и больше не выходили на связь. Вокруг их исчезновения ходит множество слухов. Район, откуда отец семейства в последний раз выходил на связь, находится далеко от предполагаемого места пропажи. Один из волонтеров заявил, что поиски якобы засекретили. Подробности — в материале NEWS.ru.

Правда ли, что дело об исчезновении Усольцевых в тайге засекретили

Волонтер, участвовавший в спасательной операции, заявил в разговоре с aif.ru, что поиски семьи Усольцевых якобы засекретили. По его словам, с добровольцев взяли подписку о неразглашении. Мужчина отметил, что на месте исчезновения туристов работают сотрудники Следственного комитета.

В «ЛизаАлерт» не подтвердили эту информацию, заявив, что участники поискового отряда не подписывали какие-либо документы. При этом дальнейшие поиски семьи продолжатся в ограниченном составе. 12 октября завершилась активная фаза операции.

«Сам поиск не остановлен! Он переходит в режим точечных задач: теперь ими будут заниматься профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора», — говорится в сообщении «ЛизаАлерт».

Отмечается, что дальнейшая работа требует высокого уровня подготовки и способности работать автономно, из-за чего участие непрофессионалов невозможно. Штаб в поселке Кутурчин был свернут.

Ранее спасательную операцию временно приостановили из-за ухудшения погоды и заморозков. Поиски должны были возобновить после того, как сойдет снег. Местами высота сугробов в предполагаемом районе пропажи Усольцевых достигает метра, отмечали добровольцы.

Поиски семьи Усольцевых с помощью волонтеров Поиски семьи Усольцевых с помощью волонтеров Фото: t.me/krksledkom

Как сигнал телефона Сергея Усольцева сбил с толку спасателей

9 октября специалисты зафиксировали место, где в последний раз подал сигнал телефон главы семейства — Сергея Усольцева. Оно находится в семи километрах от поселка Кутурчин, в районе которого, предположительно, пропали супруги с дочерью.

Сообщение об обнаружении координат устройства стало поводом для домыслов. Соответствующая информация поступила от регионального главка СК РФ, у которого есть доступ к необходимому оборудованию. СМИ писали со ссылкой на руководителя «ЛизаАлерт» Григория Сергеева, что у поискового отряда нет технических средств, позволяющих определить геолокацию телефона с высокой точностью.

Вторая странность заключалась в том, что гаджет подал сигнал у автодороги Кутурчин — Мина, расположенной в противоположном направлении от запланированного маршрута Усольцевых — в сторону горы Буратинки.

Кроме того, в двух километрах от данного места находится поселок Мина. По словам спасателей, это оживленный населенный пункт. Если семья была в данном районе, то не могла не услышать лай собак. Кроме того, дорога Кутурчин — Мина освещена. Если Усольцевы смогли выбраться из тайги, то кажется странным, что они пошли дальше мимо шоссе. После обнаружения координат телефона поиски сосредоточили в том квадрате, однако это не дало результатов.

До этого СМИ писали, что телефоны Усольцевых перестали подавать сигналы в сети поздно вечером 28 сентября. Последний раз вышки связи «видели» их в районе скал. Спасатели предположили, что туристы упали в провал.

Пропавшие в сибирской тайге Усольцевы могли стать жертвами сектантов?

Криминалист Михаил Игнатов в разговоре с NEWS.ru предположил, что пропавшая семья стала жертвой сектантов. По его мнению, исчезнуть бесследно невозможно. Если бы на Усольцевых напали дикие животные, то в лесу остались бы личные вещи туристов. Версию, что семью кто-то насильно вывез в тайгу, он тоже считает маловероятной.

«По информации СМИ, у главы семейства не было никаких проблем с бизнесом или правоохранительными органами. Усольцевы могли пропасть добровольно, чтобы вступить в секту. Куда более вероятная версия — сектанты похитили их против воли и выкинули телефон Сергея в другом месте, чтобы сбить поисковые группы со следа», — высказал мнение Игнатов.

Тайга, в которой ведутся поиски семьи Усольцевых Тайга, в которой ведутся поиски семьи Усольцевых Фото: t.me/krksledkom

Он отметил, что предположение о причастности браконьеров и охотников к похищению семьи не выдерживает никакой критики. По словам Игнатова, ни те ни другие не стали бы нападать на людей, поскольку их деятельность связана с охотой на животных.

«Даже если Усольцевы их увидели, охотники понимают, что убийство всей семьи повлечет пожизненное заключение, а не штраф или год лишения свободы за браконьерство. Убирать их как ненужных свидетелей — овчинка выделки не стоит. Теория, что семья погибла, упав в расщелину или ущелье, тоже маловероятна. Я не думаю, что родители пошли бы на опасную и экстремальную тропу вместе с пятилетней девочкой», — заключил Игнатов.

Правда ли, что решение Усольцевых о походе в сибирскую тайгу было спонтанным

Ранее стало известно, что решение Усольцевых отправиться в тайгу было спонтанным. Изначально Ирина с супругом планировали пойти со знакомыми в ретрит — поход на природу, совмещенный с духовной практикой. Но в последний момент женщина передумала.

«В один миг еду за рулем и вдруг понимаю, что не хочу на тантру. А хочу вместо этого побыть с мужем в другом контексте и формате — вдвоем или втроем с Аришей. <…> В общем, у нас своя тантра: земная, друг с другом», — написала она в чате.

Ирина добавила, что супруг согласился на предложение и подобрал маршрут — 200 километров от города с красивыми местами и домом-куполом с баней. Усольцевы не планировали брать с собой дочь, поскольку та не очень любит ходить. Девочке предложили остаться с бабушкой, но она решила поехать вместе с родителями.

За день до поездки Ирина делилась в соцсетях планами и рассказывала, что им предстоит посетить места силы, а также увидеть очень красивый лес. Она также отмечала, что очень любит путешествовать и планировала одна полететь в Ташкент в конце октября.

«Путешествия — это то, что меня заряжает. <…> Я думаю, у многих так. Даже съездить куда-нибудь за город, в пригород — меня очень наполняет», — говорила женщина.

Как пропала семья Усольцевых в тайге под Красноярском

О пропаже семьи Усольцевых в тайге Красноярского края стало широко известно 2 октября. 28 сентября они пошли в турпоход к урочищу Буратинка, расположенному в районе Минской петли.

Следственные действия СК Следственные действия СК Фото: t.me/krksledkom

Вскоре после исчезновения Усольцевых в поселке Кутурчин нашли автомобиль супругов. В нем находились женские кроссовки, сумка и детское кресло, специальное снаряжение отсутствовало. Следователи осмотрели туристическую тропу, два охотничьих домика, а также так называемый костер последней надежды и прилегающую таежную местность. Никаких следов, указывающих на пребывание людей, найти не удалось.

«Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района», — говорилось в сообщении СК РФ.

По данным следователей, в последний раз Усольцевых видели в 12:00, когда они собрались идти к скалам. В тот день погода начала портиться около 16:00. Свидетели, заметившие туристов, сообщили, что они были в легкой одежде и с маленькими рюкзаками.

Следователи и эксперты рассматривали разные версии исчезновения семьи. В частности, они предположили, что супруги с ребенком заблудились в лесу. Также выдвигались версии, что на семью мог напасть медведь, которого видели неподалеку.

Изначально поиски Усольцевых вели 356 человек — спасатели, волонтеры и сотрудники полиции. Они применяли дроны, тепловизоры и другую технику, пока позволяла погода, а также привлекали авиацию. Кроме того, в поисках участвовали кинологи.

Есть ли шансы найти Усольцевых живыми?

Надежды обнаружить Усольцевых живыми остается все меньше, сообщил в беседе с NEWS.ru экскурсовод-проводник Алексей Исиченко, участвовавший в поиске туристов. По его словам, операция осложняется особенностями рельефа и погодными условиями. В день, когда семья пошла в поход, было около 20 градусов тепла, а затем резко похолодало до +4.

«Мы обычные волонтеры, инструкторы, проводники, туристы. Поднимаемся на гору — сейчас все осматриваем вокруг скалы Буратинки. Тут уже сугробы, местами — по колено или по пояс из-за камней. Трещины между камнями, такие ниши, полости, следов нет», — сказал он.

Фото: t.me/krksledkom

Исиченко добавил, что в районе урочища туристов подстерегает ряд опасностей. В частности, в нем легко потеряться или получить травму. Кроме того, в этой местности водятся дикие звери.

«Первое — можно сбиться с пути, уйти с маршрута и заблудиться. То есть просто дезориентироваться. Вторая опасность — получить повреждение. Здесь очень много скользких камней. Можно упасть, получить травму, удариться, даже сломать что-нибудь», — отметил специалист.

