Снял скальп, покалечил ребенка: медведи охотятся на жителей Камчатки

Петропавловск-Камчатский атаковали медведи. Местные жители заметили несколько особей на улицах города. Косолапые-людоеды по-хозяйски разгуливают по краевой столице и бросаются на людей. Одна из пострадавших скончалась в больнице. Где сейчас находятся хищники, как горожане спасаются от зверей, что предприняли власти и экстренные службы — в материале NEWS.ru.

Кто стал первой жертвой медведя-людоеда в Петропавловске-Камчатском

Медведь забрел в Ленинский район Петропавловска-Камчатского, после чего добрался до микрорайона СРВ, сообщает телеканал «41 регион». По пути, на улице Садовой, зверь напал на местного жителя Максима. Тот припарковал машину около работы и направился в здание, как вдруг услышал шелест в кустах.

«Думал, может быть, собака. Пошел посмотреть и увидел медведя. Дальше отскочил, запрыгнул в машину назад. Он залезть пытался через заднее стекло. Я перескочил вперед, и он начал раскачивать машину», — рассказал Максим.

В тот момент мужчина подумал, что нужно сесть за руль и попытаться уехать, но хищник отвлекся и убежал. По словам Максима, машина получила повреждения. В частности, было разбито стекло и помято крыло.

Как школьник вырвался из лап медведя-людоеда в Петропавловске-Камчатском

Затем медведь напал на 12-летнего школьника, который шел на занятия около физкультурно-оздоровительного комплекса «Водник». По словам матери пострадавшего, Анны, увидев зверя, мальчик сначала попытался убежать, но ничего не вышло. Хищник настиг ребенка и нанес сзади мощный удар лапой по рюкзаку. Школьник упал на асфальт. В этот момент мальчик инстинктивно притворился мертвым и чудом избежал смерти. Анна в тот момент была дома и наблюдала за сыном в приоткрытое окно.

«У ребенка только ушибы: коленки, руки содранные, на лопатке, боку, голове. Его спас рюкзак. Он рассказал, что, когда бежал, почувствовал удар. На самом рюкзаке дырка рваная. И самое интересное, что там лежал металлический футляр для очков, он весь изогнут», — рассказала Анна.

Она добавила, что после нападения у мальчика из-за стресса случилась истерика. Впоследствии он принял успокоительные и сейчас чувствует себя нормально. У него нет сотрясения мозга.

Почему медведя застрелили в Петропавловске-Камчатском

После нападения на мальчика медведь направился к школе № 3 на улице Озерной. Там он встретил 84-летнюю женщину и набросился на нее. Один из прохожих вызвал экстренные службы. Пенсионерку увезли в больницу с тяжелыми травмами и со скальпированными ранами головы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Несмотря на проводимый комплекс реанимационных мероприятий, пациентка скончалась», — сообщили в краевом Минздраве.

Медведя-убийцу застрелили через час после нападения на пенсионерку, заявил начальник управления федерального государственного контроля Министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края Всеволод Воропанов. Косолапого застрелили около школы № 3, добавил он.

Краевая прокуратура инициировала проверку администрации Петропавловска-Камчатского и руководства учебного заведения на предмет соблюдения правил безопасности. Местное управление СК РФ также организовало процессуальную проверку по факту смерти женщины в результате нападения дикого зверя (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

«Следственными органами будет дана оценка действиям либо бездействию должностных лиц администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и Министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края», — отметили в ведомстве.

Какие меры приняли власти после появления медведей в Петропавловске-Камчатском

Воропанов сообщил, что после нападения медведя в Петропавловске-Камчатском было усилено патрулирование улиц. В городе заметили еще двух хищников, разгуливавших по улицам, пишет информационное агентство M-MEDIA. Один косолапый попался на глаза прохожим в районе Богородского озера. По словам очевидцев, зверь направился к ТЭЦ-2. Сейчас в этом районе работают две группы охотинспекторов, а также сотрудники полиции. Второй медведь разгуливал в районе дома № 63 на улице Циолковского.

Местные власти пока не сообщили, были ли пойманы остальные хищники.

После трагедии губернатор Камчатского края Владимир Солодов провел оперативное совещание. В первую очередь он поручил увеличить число оперативных групп реагирования. По его словам, в их состав войдут сотрудники МВД и опытные охотоведы. Они начнут круглосуточное дежурство на улицах города.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Поставил задачу оперативно оповещать граждан с помощью громкоговорителей при обнаружении хищников. Дал поручение организовать тщательный обход территорий вокруг школ и детских садов каждое утро перед началом занятий. Отдельно хочу выразить соболезнования родным и близким погибшей жительницы. Семье будет оказана вся необходимая помощь. Ситуацию держу на контроле», — заявил Солодов.

В краевом МЧС напомнили, что бежать при встрече с медведем бесполезно. Кроме того, нельзя ничего бросать в хищника — это может спровоцировать агрессию. Лучше всего при возможности спрятаться в помещении или машине. Если не получится, стоит действовать по-другому.

«Отвлеки внимание косолапого. Аккуратно положи перед собой различные предметы, например рюкзак или сумку. Есть вероятность, что медведь заинтересуется новым объектом. <…> Используй перцовый баллон, если он есть. Распыляй средство в морду зверя, целясь в глаза и пасть. Напугай медведя. Резко начни шуметь: кричи, стучи по металлу. Притворись мертвым. Ложись на землю в позе эмбриона либо на живот. Сомкни руки на шее и защищай голову», — посоветовали в МЧС.

