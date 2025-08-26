В России ужесточат правила для охотников С 1 сентября в России введут экзамен для получения охотничьего билета

С 1 сентября в России введут экзамен для получения охотничьего билета, сообщила пресс-служба Минприроды РФ. Сдавать тест будут россияне, впервые получающие билет, и те, у кого он аннулирован. По данным ведомства, экзамен содержит 100-200 вопросов, для успешного прохождения испытуемый должен ответить правильно на 75% из них.

С 1 сентября 2025 года граждане, впервые получающие охотничий билет, и те, кто лишился такого документа по законным основаниям, обязаны пройти проверку знаний, — говорится в сообщении.

В Минприроды добавили, что россияне смогут сдать экзамен как в бумажном, так и электронном виде. В случае неудачного результата пройти тест снова будет возможно не ранее, чем через месяц. Отмечается, что по старым правилам для получения билета охотникам нужно было только ознакомиться с техникой безопасности и основами биологии животных.

