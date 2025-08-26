Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 13:52

В России ужесточат правила для охотников

С 1 сентября в России введут экзамен для получения охотничьего билета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 сентября в России введут экзамен для получения охотничьего билета, сообщила пресс-служба Минприроды РФ. Сдавать тест будут россияне, впервые получающие билет, и те, у кого он аннулирован. По данным ведомства, экзамен содержит 100-200 вопросов, для успешного прохождения испытуемый должен ответить правильно на 75% из них.

С 1 сентября 2025 года граждане, впервые получающие охотничий билет, и те, кто лишился такого документа по законным основаниям, обязаны пройти проверку знаний, — говорится в сообщении.

В Минприроды добавили, что россияне смогут сдать экзамен как в бумажном, так и электронном виде. В случае неудачного результата пройти тест снова будет возможно не ранее, чем через месяц. Отмечается, что по старым правилам для получения билета охотникам нужно было только ознакомиться с техникой безопасности и основами биологии животных.

Ранее почетный адвокат РФ, вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил, что госпошлина за получение водительских прав в России вырастет с двух до четырех тысяч рублей. По его словам, это произойдет с 1 сентября текущего года. Также до 4,5 тысячи рублей увеличится госпошлина за выдачу пластикового СТС, до шести тысяч — за выдачу водительских прав нового поколения, добавил Ольшанский.

