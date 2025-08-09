Буйный пассажир распылил баллончик в лицо водителя из-за места в маршрутке

В Парголово Ленинградской области пассажир распылил в лицо водителя перцовый баллончик, передает канал 78. Мужчина обозлился на пострадавшего за то, что тот не разрешил ему сесть на переднее место в маршрутке.

В конце поездки обозленный пассажир заметил, что водитель уступил понравившееся ему место пенсионерке. После конфликта и распыления баллончика мужчина скрылся. Водителю на месте оказали помощь. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее глава ЖСК выстрелил в грудь петербурженке и распылил газ в лицо ее спутнику. 35-летняя системный администратор обратилась в полицию с заявлением о нападении. Женщина заявила, что 69-летний председатель ЖСК душил ее и стрелял из сигнального пистолета.

До этого в Санкт-Петербурге мужчина распылил перцовый баллончик в лицо девушки и выхватил сумку Guess. Инцидент произошел неподалеку от торгового центра «Галерея». Злоумышленнику удалось завладеть самой сумкой, однако крупная сумма денег, которую пострадавшая держала в отдельном зеленом пакете, осталась при ней.