Молодой грабитель в розовой кепке украл у петербурженки сумку Guess В Петербурге парень распылил девушке в лицо газ и вырвал из рук сумку рядом с ТЦ

В самом центре Санкт-Петербурга произошло нападение на девушку, в ходе которого злоумышленник распылил ей в лицо газ и попытался выхватить сумку, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». Инцидент зафиксировали неподалеку от торгового центра «Галерея», а правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого. Канал отмечает, что это второй подобный случай за сутки.

По данным следствия, 23-летний нападавший в розовой кепке некоторое время преследовал свою жертву, а затем резко обогнал ее и применил силу. Он распылил девушке в лицо газ, после чего попытался сорвать с ремня сумку марки Guess. Злоумышленнику удалось завладеть самой сумкой, однако крупная сумма денег, которую пострадавшая держала в отдельном зеленом пакете, осталась при ней.

Девушка немедленно обратилась в полицию. Благодаря действиям правоохранителей, подозреваемого задержали всего через полчаса после совершения преступления. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье о разбое.

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