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31 июля 2025 в 10:47

Молодой грабитель в розовой кепке украл у петербурженки сумку Guess

В Петербурге парень распылил девушке в лицо газ и вырвал из рук сумку рядом с ТЦ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В самом центре Санкт-Петербурга произошло нападение на девушку, в ходе которого злоумышленник распылил ей в лицо газ и попытался выхватить сумку, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». Инцидент зафиксировали неподалеку от торгового центра «Галерея», а правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого. Канал отмечает, что это второй подобный случай за сутки.

По данным следствия, 23-летний нападавший в розовой кепке некоторое время преследовал свою жертву, а затем резко обогнал ее и применил силу. Он распылил девушке в лицо газ, после чего попытался сорвать с ремня сумку марки Guess. Злоумышленнику удалось завладеть самой сумкой, однако крупная сумма денег, которую пострадавшая держала в отдельном зеленом пакете, осталась при ней.

Девушка немедленно обратилась в полицию. Благодаря действиям правоохранителей, подозреваемого задержали всего через полчаса после совершения преступления. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье о разбое.

Ранее 54-летний житель Красноярска отнял у внука игрушечный пистолет и ограбил с ним продуктовый магазин. Дед получил 11 тысяч рублей у сотрудника и предстал перед судом по статье о разбое.

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