Дед отнял у внука игрушечный пистолет и ограбил магазин

В Красноярске перед судом предстанет 54-летний местный житель, обвиняемый в разбойном нападении с использованием игрушечного пистолета, сообщает пресс-служба ГУ МВД России. По версии следствия, мужчина отобрал у внуков детские игрушки и ограбил с их помощью продуктовый магазин.

По данным полиции, инцидент произошел в апреле. Обвиняемый надел маску и направился в ближайшую торговую точку. Там он достал игрушечный пистолет и стал угрожать продавцу. Сотрудник магазина испугался и отдал нападавшему около 11 тысяч рублей.

Как установили полицейские, используемый злоумышленником пистолет был детским, сделанным из пластика. Его и маску фигурант позаимствовал из игрушек своих внуков, — говорится в сообщении.

После ограбления мужчина скрылся, однако вскоре был задержан. При нем обнаружили часть похищенных денег, они были возвращены владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под домашним арестом. Материалы дела направлены в суд.

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