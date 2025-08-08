Глава ЖСК выстрелил в грудь петербурженке и распылил газ в лицо ее спутнику

В Калининском районе Санкт-Петербурга председатель жилищно-строительного кооператива (ЖСК) напал на двух жильцов, использовав против них сигнальный пистолет и перцовый баллончик, сообщает «Фонтанка». По данным издания, пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

По данным издания, 35-летняя системный администратор, проживающая на улице Верности, обратилась в полицию с заявлением о нападении. Женщина заявила, что 69-летний председатель ЖСК душил ее и стрелял из сигнального пистолета.

Полицейские прибыли на место происшествия, где установили, что нарушитель пустил в ход не только «сигналку», но и перцовый баллончик. Оказалось, что нападавший распылил газ в лицо 33-летнему спутнику женщины.

Пострадавшие обратились в травмпункт. Врачи диагностировали у мужчины ожог глаз, а у женщины — травму груди. Обоим оказали медицинскую помощь и отпустили в удовлетворительном состоянии.

