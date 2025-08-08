Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 09:36

Глава ЖСК выстрелил в грудь петербурженке и распылил газ в лицо ее спутнику

В Петербурге председатель ЖСК напал с сигнальным пистолетом на двух жильцов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Калининском районе Санкт-Петербурга председатель жилищно-строительного кооператива (ЖСК) напал на двух жильцов, использовав против них сигнальный пистолет и перцовый баллончик, сообщает «Фонтанка». По данным издания, пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

По данным издания, 35-летняя системный администратор, проживающая на улице Верности, обратилась в полицию с заявлением о нападении. Женщина заявила, что 69-летний председатель ЖСК душил ее и стрелял из сигнального пистолета.

Полицейские прибыли на место происшествия, где установили, что нарушитель пустил в ход не только «сигналку», но и перцовый баллончик. Оказалось, что нападавший распылил газ в лицо 33-летнему спутнику женщины.

Пострадавшие обратились в травмпункт. Врачи диагностировали у мужчины ожог глаз, а у женщины — травму груди. Обоим оказали медицинскую помощь и отпустили в удовлетворительном состоянии.

Ранее питбайкеры подрались с пенсионеркой под Краснодаром и залили ее сына перцовкой. Инцидент произошел в хуторе Ленина. Женщина поливала улицу из шланга, чтобы осадить пыль, но случайно обрызгала гонщика.

