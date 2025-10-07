Отключенные телефоны пропавшей семьи составили одну из версий происшествия

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, бесследно исчезнувших во время туристического похода в горной местности. По данным правоохранительных органов, мобильные телефоны пропавших в последний раз появлялись в Сети поздно вечером в день исчезновения, пишет ТАСС.

Супруги с пятилетней дочерью 28 сентября отправились в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь с родственниками.

28 сентября в день исчезновения в 22:30 последний раз были в Сети телефоны пропавших, в районе скал. Версия: провалились в провал. Скалы планируется обследовать. Ввиду погодных условий коптер запустить проблематично, сильный ветер. Поиски продолжаются, — сообщили в правоохранительных органах.

Погодные условия значительно осложняют поисковую операцию. В районе проведения работ отмечается сильный ветер, мокрый снег и температура воздуха до минус пяти градусов по Цельсию.

Особую тревогу вызывает тот факт, что Усольцевы были одеты в легкую одежду и не имели с собой необходимого туристического снаряжения. Кроме того, в районе предполагаемого местонахождения туристов квадрокоптер зафиксировал двух медведей, что создает дополнительную угрозу.

Уярским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения. Расследование взято на особый контроль прокуратурой региона.

Ранее частный детектив Максим Заболотный заявил, что в исчезновении семьи Усольцевых может быть замешан криминал. По его мнению, так как на территории, где Сергея, Ирину и пятилетнюю Арину видели в последний раз, не нашли никаких их следов, можно предположить, что их убили или похитили.