«Сквозь землю провалилась»: ужасающие новые версии исчезновения Усольцевых

В последние дни продолжают поступать тревожные сообщения о загадочном исчезновении Ирины, Сергея Усольцевых и их пятилетней дочери Арины в тайге Красноярского края. Какие версии рассматриваются на данный момент, каковы шансы найти пропавшую почти две недели назад семью?

Какие версии пропажи семьи рассматриваются

Алексей Кулеш, опытный турист и альпинист, предполагает, что семья, вероятно, спряталась от холода и стресса в щели между камнями. Они укрылись не в пещерах, а в узких расщелинах или под навесами. Поэтому пока их не удается найти.

По словам специалистов, маленьким детям особенно сложно переносить холод.

«Маленький ребенок без теплой одежды — это трагическое стечение обстоятельств», — добавляет Кулеш.

В лесу нашли место для костра, которое некоторые окрестили «костром надежды».

«Подобные кострища часто оставляют туристы. По времени появления это, скорее всего, не их», — отметил волонтер Егор Ощепков.

По его словам, Усольцевы не планировали ночевку.

«Они хотели подняться, посмотреть на скалы — Буратинку и Мальвинку — и вернуться. С пятилетним ребёнком долго по камням не походишь», — пояснил Ощепков.

СК рассматривает все возможные сценарии исчезновения семьи: ухудшение самочувствия Сергея, встречу с дикими животными или падение в ущелье. Преступный мотив пока не находит подтверждения.

«Машину осмотрели, изъяли ноутбуки и проверили социальные сети — ничего подозрительного не найдено», — сообщил волонтер Егор Ощепков.

Алексей Кулеш обращает внимание на погодные условия: «Резкое похолодание, неподготовленность и ребенок на руках — семья не могла далеко уйти». По его словам, Белогорье популярно среди туристов, но без гида и в непогоду лес и скалы превращаются в сложный и запутанный маршрут.

Каковы шансы найти пропавшую семью

Спасатели и волонтеры продолжают поиски пропавших, однако шансы найти их живыми тают с каждым часом.

«Просим сюда не ехать неподготовленных людей для того, чтобы быть волонтерами. Если вы не скалолаз, не альпинист, у вас нет профессионального оборудования, сюда сейчас нет смысла приезжать, потому что вас просто на поиск не выпустят. <…> Погодные условия, которые есть сейчас, не позволяют нам надеяться, что мы ищем живых людей. Это уже очевидно. Все больше ведут нас к мысли, что скоро поиски важно остановить, потому что это риски для наших людей и даже для профессиональных спасателей, которых здесь очень много работает. И по их обратной связи, когда они приходят, они говорят, что это просто бессмысленно. Под таким количеством снега невозможно кого-либо найти», — рассказала председатель регионального отделения Красного Креста Алена Миронова.

Также, как пишет StarHit, спасатели услышали слабый женский стон в ответ на свои крики.

«В Интернете читал версию, что на одном из участков спасатели зафиксировали слабый женский стон. Вроде, кто-то откликнулся, когда волонтеры кричали в лесу. Эту версию тоже плотно отрабатывали. Звук действительно есть. Но возникает он из-за особенностей ландшафта, там камни и деревья так расположены, что во время порыва ветра доносится эхо, которое похоже на стон», — рассказал один из добровольцев по этому поводу.

А вчера СМИ сообщили, мол, зафиксирован сигнал с телефона Сергея Усольцева в семи километрах от поселка Кутурчин.

«В данное время в этом месте ведется активная работа, но результатов пока нет… Семья будто сквозь землю провалилась», — говорится в публикации.

