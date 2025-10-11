Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 03:44

Налет БПЛА на Волгоград 11 октября: разрушения, пострадавшие, что известно

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

ВСУ в ночь на субботу, 11 октября, атаковали Волгоград. Обломки БПЛА рухнули на жилые дома, школу и детский сад. Что известно о разрушениях и пострадавших, есть ли погибшие?

Что известно об атаке ВСУ на Волгоград

В Волгограде обломки дронов упали на три жилых дома, школу и детский сад, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в своем Telegram-канале ночью 11 октября.

«Силами Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА на улице 50 лет Октября в Волгограде в трех многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла», — приводятся слова чиновника.

Один из пенсионеров пострадал от осколков разбитого окна. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь, и его жизни ничего не угрожает, сообщил Бочаров.

На месте работают профильные службы. Губернатор дал поручения по организации пункта временного размещения для жильцов пострадавших квартир.

О погибших не сообщалось.

Какие еще подробности об ударах по Волгограду известны

Telegram-канал SHOT в 01:55 мск сообщил, что над Волгоградом прозвучала серия взрывов. По данным канала, на окраине города прогремели пять-семь хлопков, очевидцы также слышали звуки пролета БПЛА в сторону Красноармейского района.

«Взрывы прозвучали над Волгоградом. Предварительно, в небе над городом работает ПВО, уже сбито несколько вражеских БПЛА. Как рассказали SHOT местные жители, пять-семь громких взрывов было слышно на окраине города. Также очевидцы сообщают о характерных звуках пролета БПЛА в сторону Красноармейского района города», — говорится в посте.

Перед тем как появились сообщения о взрывах, пресс-служба Росавиации сообщила о временных ограничениях на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Волгограда.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — заявили в ведомстве.

