Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 октября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 10 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 10 октября

Боец российской группировки «Запад» с позывным Спартак сообщил, что украинские вооруженные силы наносят удары по сельскохозяйственной технике, задействованной в уборке полей в прифронтовых районах Луганской Народной Республики и Харьковской области. По его словам, украинские военные используют FPV-дроны для атак на фермеров, занятых работой на полях.

Военный рассказал, что за день может быть уничтожено до пяти сельскохозяйственных машин. Он признался, что для него охота за гражданскими является нонсенсом.

Спартак припомнил еще один случай. Некий фермер ехал с полей, когда его атаковал дрон. Машина загорелась, и мужчине оторвало ногу. Пострадавшего все-таки смогли довезти до госпиталя.

«Потом узнали, что все равно он умер, но не от потери крови. Я не знаю, по-моему, от сердца, может, не выдержало», — пояснил боец.

Также в российских силовых структурах сообщили, что в районе Волчанска на Харьковском направлении силы ВС РФ ликвидировали командира и операторов украинских дронов, которые атаковали мирное население Белгородской области.

«В районе Волчанска ударом высокоточного оружия уничтожен экипаж БПЛА взвода разведки и корректировки роты ударных беспилотных авиационных комплексов вместе с командиром», — сказал собеседник.

Расчет осуществлял террористические атаки по мирному населению и гражданской инфраструктуре, отметил он.

Кроме того, операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» поразили артиллерию, ретранслятор и пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.

«Воздушная разведка выявила замаскированную антенну-ретранслятор, усиливающую сигнал для увеличения дистанции работы беспилотников противника. После получения координат цели оператор ударного FPV-дрона поражает антенну», — говорится в сообщении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 9 октября украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на семь регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 19 дронов.

Девять воздушных целей были уничтожены над Волгоградской областью и по три — над Брянской и Курской. Силы ПВО сбили по одному беспилотнику над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями.

Накануне вечером противник в течение трех часов запустил 27 беспилотных аппаратов в сторону РФ. Атакам подверглись Брянская, Ростовская, Воронежская, Курская и Белгородская области.

Российские средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров. В результате падения обломков БПЛА в Котовском районе было повреждено здание котельной, загорелись объекты ТЭК.

«В результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса, — сообщил глава региона.

Пожарные команды ликвидируют очаг возгорания. Министерство обороны России эти сведения не комментировало.

Мирный житель пострадал при детонации беспилотника ВСУ на территории частного дома в селе Сергиевка Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Мужчину госпитализировали.

«Пострадавшего с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями грудной клетки, рук и ног бойцы самообороны доставили в Краснояружскую ЦРБ», — написал губернатор в Telegram-канале.

Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

