10 октября 2025 в 05:39

Стало известно об охоте ВСУ на российских фермеров в прифронтовых районах

Боец Спартак: ВСУ бьют по сельхозтехнике и фермерам в ЛНР и Харьковской области

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Вооруженные сил Украины бьют по сельхозтехнике, которая убирает поля в прифронтовых районах Луганской Народной Республики и Харьковской области, рассказал РИА Новости боец российской группировки «Запад» с позывным Спартак. По его информации, украинцы направляют FPV-дроны на работающих фермеров.

Военный рассказал, что за день может быть уничтожено до пяти сельскохозяйственных машин. Он признался, что для него охота за гражданскими является нонсенсом.

Спартак припомнил еще один случай. Некий фермер ехал с полей, когда его атаковал дрон. Машина загорелась и мужчине оторвало ногу. Пострадавшего все-таки смогли довезти до госпиталя.

Потом узнали, что все равно он умер, но не от потери крови. Я не знаю, по-моему, от сердца, может не выдержало, — пояснил боец.

Ранее источник в российских силовых ведомствах сообщил о нанесении украинскими военными удара по жилому зданию, в укрытии которого находились гражданские лица. По его информации, атака была зафиксирована FPV-дроном ВС РФ, после чего аппарат приземлили на удаленной территории, а к разрушенному объекту направили штурмовые подразделения.

